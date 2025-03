La borrasca Jana mantiene el aviso amarillo por lluvia en Cádiz: ¿cuánto ha llovido este fin de semana?

Aunque el temporal de lluvias intensas que está afectando a Cádiz desde la pasada semana comienza a debilitarse a partir de este lunes, lo cierto es que las previsiones meteorológicas siguen siendo especialmente malas en el inicio de esta nueva semana. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado para este lunes el aviso amarillo por intensas precipitaciones en todo el territorio, riesgo que se mantendrá por el momento hasta el comienzo del martes 11 de marzo.

Para este lunes, Aemet espera cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos generalizados y ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, con más probabilidad en el área del Estrecho y la sierra de Grazalema. En términos generales, espera acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral atlántico y la campiña jerezana, pudiendo llegar a los 40 litros en 12 horas en parte de la Janda, el Campo de Gibraltar y la Sierra.

En la predicción por horas de Aemet de cada municipio, se prevé un día de lunes muy similar al sábado y al domingo, de lluvia constante y prolongada durante toda la jornada. Las precipitaciones intensas se mantendrán hasta las 8:00-9:00 horas del martes 11, también con acumulados destacados. A partir de entonces, entorno al mediodía, Aemet prevé una relativa mejoría de los cielos, de hecho, por el momento no hay previstos avisos meteorológicos a partir de estas horas aunque eso no quiere decir que no pueda seguir lloviendo. En la predicción de la semana, se dibuja un escenario muy lluvioso, con el 100% de probabilidad de precipitaciones en la provincia de Cádiz al menos hasta el viernes. De cara al fin de semana, y aunque se espera igualmente inestable, la probabilidad bajaría hasta el 70% el sábado y al 50% el domingo, y en caso de lluvia, sería más escasa.

Las temperaturas también se van recuperando poco a poco aunque para el viernes 14 de marzo Aemet prevé de nuevo una bajada, con descenso de la cota de nieve incluido hasta los 1.100 metros.

Los vientos variarán este lunes de flojos a moderados del suroeste, con intervalos fuertes en el interior y aumentando a fuertes en la costa, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho. Esto también ha obligado a Aemet a activar el aviso amarillo en toda la costa gaditana por fenómenos costeros adversos. El motivo, las rachas de hasta 60 kilómetros/horas asociadas a un temporal de fuerza 7 en alta mar. Este riesgo se extenderá hasta el miércoles 12 de marzo, jornada en la que se desactivará a las 18:00 horas.

¿Cuánto ha llovido este fin de semana en Cádiz?

La provincia de Cádiz ha sido una de las más afectadas por el paso de la borrasca Jana en Andalucía. Según datos del servicio de Emergencias 112, desde el inicio del temporal el pasado 5 de marzo, se han gestionado un total de 736 incidencias en la región, y 207 de ellas se han producido en Cádiz.

Respecto a la precipitación acumulada registrada por los pluviómetros de Aemet en la provincia, los datos indican que, al contrario de lo esperado, la jornada del domingo fue bastante más lluviosa que la del sábado. Estos son los indicadores de este fin de semana: el primer dato corresponde al total recogido el sábado 8 de marzo, el segundo es el del domingo 9 y el tercero es lo registrado por Aemet hasta las 8:00 horas de la mañana de este lunes 10 de marzo.