Una impresionante bola de fuego sobrevuela el Golfo de Cádiz a 69.000 km/hora

Multitud de testigos pudieron verlo anoche, especialmente ciudadanos que residen en Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba, y Extremadura. Y es que a las 21:04 horas, los detectores que operan en el marco del proyecto SMART desde los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), CAHA, OSN, La Sagra (Granada) y Sevilla grabaron el paso de una bola de fuego sobre el Golfo de Cádiz a 69.000 kilómetros por hora.

Según ha informado el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, a casua de su alta luminosidad, esta bola de fuego pudo verse desde más de 700 kilómetros de distancia.

Los cálculos realizados muestran que la roca que provocó este fenómeno procedía de un asteroide y entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 69.000 kilómetros por hora. Al chocar bruscamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 84 kilómetros sobre el Golfo de Cádiz, cerca del estrecho de Gibraltar.

Desde ese punto avanzó en dirección noroeste y se extinguió a una altitud de unos 44 kilómetros sobre el mar; a lo largo de su trayectoria mostró multitud de explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca. Según Madiedo, la roca se destruyó completamente en la atmósfera, por lo que ningún fragmento consiguió caer al mar.

El proyecto SMART (Spectroscopy of Meteorids in the Athmosphere by means of Robotic Technologies) tiene como principal objetivo analizar la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra.