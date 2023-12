La batalla de los anuncios de Navidad en 2023

Desde la televisión con antenitas, con las Muñecas de Famosa y El Almendro como tótems, los anuncios se han convertido en una tradición navideña inamovible. Y por derecho propio: al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacemos realmente en Navidad? Lo que hacemos es comprar. Y comer. Y, luego, seguir comprando: podemos revolvernos todo lo que queramos, pero esa es la cruda realidad. Se festeja obscenamente porque es una de las vetas que ha recorrido estas fechas desde siempre y hoy día, a más colmo, es el aceite que engrasa esta enorme rueda en la que estamos. ¿Cómo una sociedad como esta no iba a celebrar por todo lo alto el consumo? Las firmas saben que es su momento, su oportunidad, su gran ventana, y tratan de llegar a nuestras carteras apelando a nuestro corazón. Suelen conseguirlo, y aquí están los ocho mejores ejemplos de anuncios navideños de este 2023.

1. El clásico de los clásicos. El Almendro siempre vuelve a casa por Navidad y si no, es que los cuatro jinetes del Apocalipsis deben andar entre nosotros. Este año, la marca de turrones más conocida toma como referencia otro clásico contemporáneo, Love Actually -que celebra este 2023 su veinte aniversario- en concreto, el inicio de la película, con la puerta de llegada del aeropuerto de Heathrow como prueba irrefutable de que hay algo bueno en nosotros. O en todo este delirio.

2. El pasmo de este 2023, la Inteligencia Artificial, merecía colarse en otro de los anuncios de la temporada. En este caso, de un clásico contemporáneo como ha terminado siendo Campofrío. La IA desarrolla un spot de cartón piedra que, al final, necesita un poco de sangre porque "nuestras familias no se parecen" a las de la tele. Con José Mercé entre los rostros famosos que aparecen, el anuncio plasma las dos fallas, por ahora, del robot 'inteligente': lo impresivible (el factor humano) y el humor (el factor divino).

3. Lotería de Navidad. Lo siento, el grinch me posee: todo mal. De entrada -y de salida- el concepto es un insulto: La suerte de tenernos. ¿Cómo que la suerte de tenernos? Aquí hemos venido a jugar, oiga, a lo de los chorreones de cava y los parches en el banco, no a darnos abracitos, que eso es en otra ventanilla. Y respecto al deseo de la mujer felpudo protagonista ('Ojalá desapareciera todo el mundo'), pues en estos días más de uno querrá chasquear tres veces sus chapines de rubíes. 'Al final, conseguí el décimo', dice la mujer felpudo. Por supuesto.

4. La del turrón de Suchard es otra de las canciocillas -éxito-exito-éxito en lenguaje publicitario- que todos entonamos con voz infantil. Su apuesta, tirando de nostalgia, no es original pero cumple su cometido sin hacer ruido, realizando un recorrido en retrospectiva por las fiestas de unos abuelos, con muñecotes a lo Wallace & Gromit, que muestran que 'La vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad', el lema de este año.

5. ¿Por qué aparece en esta lista el anuncio inglés de Aldi? Pues porque también la protagonizan muñecotes y porque quien sea capaz de hacer un personaje que se llame William the Conker (William la Castaña de Indias) merece estar en esta lista y en cualquiera -por no hablar de las coles de Bruselas tocando la trompeta en un río de salsa-. El supermercado toma la historia (y la tipografía) de Charlie y la Fábrica de Chocolate como excusa para su comercial de 2023, con Kevin the Carrot, como es tradición, como absoluto protagonista.

6. En el pódium merece estar este año el anuncio navideño de El Corte Inglés. ¿Por qué? Porque tocan la clave de todo esto -bueno, la clave ya saben cuál es, la pasta-, pero cerremos los ojos. Y abrámoslos. Magia. Ese es el sentimento más excepcional de estos días, y sobre el que se basa la campaña de la firma (Donde vive la magia). Esa tentadora planta 2 1/2 en el ascensor (se haya leído o no a Harry Potter) transporta al chaval protagonista al mundo de los verdaderos deseos, y todo son copos de nieve, y zepelines, y medusas, y robots gigantes. Como tiene que ser.

7. Jamás, nunca, en la historia de la navidades pasadas, presentes y futuras ha habido ni habrá un Papá Noel con más flow que este. La firma de crédito Capital One le ha echado la caña a John Travolta para dar vida al mejor Santa que podáis imaginar -al ritmo, por supuesto, de Stayin' Alive-, comprando fruslerías navideñas y cerrando el tema, como no podía ser de otra forma, en la pista de baile. Merecemos a este hombre de rojo.

8. Y John Lewis, los maestros de todo esto. No todos los años se superan pero en esta ocasión han batido su propia marca. Son los creadores del anuncio del pingüino: no hacen prisioneros. Su propuesta para estas navidades tenía como protagonista a la prima hermana de la planta de La pequeña tienda de los horrores -estoy hablando totalmente en serio-, que crece feliz como mascota de la familia hasta que está a punto de devorar a la ídem y las compras y es deportada al patio. Tristeza. Drama. Pero, al final, la vida termina siendo, en efecto, una fiesta de confeti, regalos y la alegría de las nuevas tradiciones. Original y emotiva (ni repetitiva, ni esperable, ni cursi). Es un milagro navideño que nos anima -de alguna forma, sí- a crecer.