Bares de Cádiz con terrazas: límites legales, sanciones de hasta 3.000 euros y motivos para el cierre

Las terrazas de los bares de Cádiz presentes en calles, plazas y otros lugares de la vía pública son objeto de debate ciudadano constante por el espacio que ocupan. El Ayuntamiento de Cádiz concede licencias con ciertos límites a los establecimientos hoteleros que así lo solicitan. Una ordenanza regula el funcionamiento de estas terrazas, aclarando así las obligaciones que tienen los propietarios de un bar. En caso de incumplir algún punto de la ordenanza, el Ayuntamiento puede ordenar la retirada de inmediato de esa terraza, que tienen en Cádiz un máximo legal de 80 metros cuadrados.

Para que eso ocurra se tienen que dar algunas circunstancias graves tales como operar sin licencia de terranza, ocupar más espacio del concedido o no respetar los metros mínimos que hay que dejar de acera para el peatón, entre otros motivos. Algunas de las obligaciones que se recogen en la ordenanza es la de señalizar el espacio autorizado como terraza. Otro de los puntos que se aclaran es que siempre hay que dejar libre acceso a viviendas, comercios, vados, pasos de peatones y señales de circulación. Asimismo, tampoco pueden invadir las terrazas el carril bici o tapar alguna arqueta que pueda necesitarse en caso de avería o tarea de mantenimiento rutinaria para servicio público.

Asimismo, el pasillo mínimo de paso para peatones en la vía pública que deben dejar las terrazas de los bares es de 1,80 metros de anchura (de 3 metros de anchura en calles peatonales). En la ordenanza, además de recordar que hay que ceñirse al espacio de terraza concedido, se recuerda que eso es extrapolable a los clientes, quienes no pueden consumir fuera de los límites de la terraza.

Los bares de Cádiz solo pueden usar su terraza en horario de apertura

El Ayuntamiento de Cádiz concede las licencias de terraza cada año con opción a renovación. Igualmente, existe la opción de solicitar terrazas eventuales. En caso de no contar con una licencia en vigor, la terraza debe retirarse al momento, pudiendo el propio Consistorio proceder a la retirada del mobiliario si el propietario no ejecuta la orden tras una serie de avisos.

El coste de instalación y desinstalación de una terraza, aclara el texto municipal, corre a cargo del propietario del establecimiento. Los desperfectos en la zona de la vía pública ocupada por la terraza también van a cuenta del dueño del bar, así como su limpieza y mantenimiento al final de cada jornada.

Un detalle que a veces se ve en las calles de Cádiz son algunas sillas y mesas de terrazas en la vía pública con el bar cerrado. La ordenanza, sobre esta práctica, dice lo siguiente: "Deberá retirarse diariamente, y con carácter general, el mobiliario instalado con objeto de la actividad una vez finalizado el horario del establecimiento, no pudiendo el mismo ser almacenado o apilado en la vía pública sin posibilidad de sujetarlo al arbolado, farolas, señalización viario o cualquier otro mobiliario urbano". Por lo que muchos bares se exponen a multas o a la retirada de la terraza por el simple gesto de dejar por un día sus sillas y mesas en la calle.

Por otro lado, los bares con pérgolas o elementos fijos para la instalación de su terraza deben pagar una cantidad en concepto de fianza al Ayuntamiento que se devuelve una vez que se desmonte la estructura y no se comprueben daños.

Estas son las infracciones más graves que puede cometer una terraza de un bar en Cádiz y posibles sanciones

La ordenanza recoge como muy graves ciertos incumplimientos. Algunos de ellos son la instalación de veladores sin permiso municipal en una zona acústicamente saturada o la ocupación de más espacio del permitido. También se considera una infracción la cesión de la explotación de la terraza a otra persona que no sea el titular de la licencia. El Ayuntamiento de Cádiz se reserva siempre el derecho a suspender de manera temporal, o permanente si se diera el caso, la instalación de una terraza por interés público. El incumplimiento de esta orden se tipifica como infracción grave.

El artículo 42 de la ordenanza municipal recoge estas otras infracciones:

Desobediencia o desacato ante las órdenes e instrucciones de los agentes de la autoridad.

Colocación de la instalación de terraza dificultando o impidiendo la visibilidad o el correcto uso de elementos instalados en la vía pública que correspondan a servicios o instalaciones municipales, o a la seguridad en la circulación del tráfico peatonal y rodado.

La instalación de elementos propios de la terraza fuera de la superficie autorizada en una cuantía superior a 15 m2.

La invasión del itinerario peatonal accesible, obstaculizando el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas en condiciones de seguridad de la vía pública.

Las sanciones contempladas van desde el apercibimiento o multas de entre 60 y 750 euros en caso de infracción leve, de los 750 euros a los 1.500 euros por las infracciones graves, hasta los entre 1.500 y 3.000 euros por las muy graves.

El Ayuntamiento de Cádiz contempla la revocación de la licencia, que supone la retirada inmediata de la terraza, en caso de cometer tres infracciones leves o dos graves. Además, aquellos que incumplan la ordenanza con tres infracciones graves o dos muy graves sufrirán la inhabilitación a poder solicitar una licencia de terraza durante dos años.