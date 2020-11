Barbate, tendencia en las redes por la ‘excursión’ de los hermanos Rivera

La visita de Kiko, Fran y Cayetano Rivera a su tío José Rivera Riverita en Barbate ha supuesto toda una revolución para la localidad. Varios vecinos del pueblo han recibido con aplausos y vítores a los herederos de Paquirri en un momento en el que la familia se encuentra de máxima actualidad por la guerra abierta entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, por el legado del recordado torero.

Sin embargo, no todos han recibido de buen grado la reunión de los hermanos Rivera en la localidad gaditana. Miles de personas han criticado en redes el encuentro, en plena pandemia y con importantes restricciones en la movilidad en toda Andalucía. De hecho, Barbate se ha convertido en la primera tendencia en España en Twitter por la impunidad con la que los hijos de Paquirri han eludido el cierre perimetral de los municipios andaluces.

Tuits como estos se cuentan por cientos:

Esta prohibida la movilidad entre los municipios andaluces. Los Rivera: “nos vamos todos juntos a Barbate en el mismo coche y sin mascarilla” 😡😡 pic.twitter.com/mWhpIMV2BG — Anuska 🤟🌿 (@AnuskaTV) November 18, 2020

¿Cómo han podido trasladarse Kiko, Fran y Cayetano a Barbate (Cádiz), si estamos confinados perimetralmente por municipios en Andalucía? ¿Han pasado de una provincia a otra sin ningún control? Porque los tres viven en Sevilla #yoveosalvame @policia 🤔 pic.twitter.com/RC34X5GXyr — ɾαմ́l (@RaulMJimenez_) November 18, 2020

Espero que la guardia civil tome medidas inmediatas contra los Rivera por su viajecito a Barbate. Todo ello en pleno cierre de municipios en Andalucia. Y encima, sin mascarilla. pic.twitter.com/rYpe9iv3PE — David Avellaneda #PonteMascarillaIdiota (@Davellanedar) November 18, 2020

Una foto de Kiko Rivera junto a Fran y Cayetano en el coche ya de vuelta a Sevilla, todos sin mascarilla pese a no convivir juntos, y las imágenes de su paseo triunfal por Barbate han incendiado las redes con mensajes de indignación resaltando que, al parecer, las normas no son para todos. Con la polémica por la herencia de Paquirri aún por resolver, suerte tuvieron los Rivera de no encontrarse con ningún control policial durante su viaje. Y es que no está la cosa para multas…