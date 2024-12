Esta es la ayuda de casi 600 euros a la que puedes acceder si eres ama de casa o has agotado el paro y no encuentras trabajo

Para alguien que pierde su trabajo y no puede volver a encontrar otro a medio o corto plazo, es indispensable no dejar de recibir ingresos, especialmente si cuenta con responsabilidades familiares y su sueldo es esencial para el sustento de su familia. Pero también es una ayuda económica para quien no tiene derecho a una prestación contributiva por no haber cotizado, como le ocurre a muchas amas de casa.

Por este motivo, el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) articula desde el pasado 1 de noviembre unos subsidios por desempleo a los que tienes derecho en el caso de que hayas agotado la prestación contributiva, es decir, tus meses de paro tras el despido. En esta situación, puedes tener acceso a una ayuda económica de cerca de 600 euros durante un periodo máximo de 30 meses. Ahora bien, para acceder a este subsidio necesitarás reunir una serie de requisitos en la fecha de solicitarlos.

Cuantía y duración del subsidio

El subsidio toma como base el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. Actualmente, ese índice está en 600 euros mensuales. Lo que se cobra con este subsidio es:

el 95% en los primeros 80 días, es decir, 570 euros

el 90% desde el día 81 al 360, es decir, 540 euros

el 80% a partir del día 361, 480 euros

La duración del subsidio dependerá de la edad que tengas al solicitarlo y de si tienes responsabilidades familiares, pero el periodo máximo es de 30 meses, dos años y medio.

Si no tienes cargas familiares, eres menor de 45 años y el paro que has cobrado ha sido igual o superior a 360 días, tienes derecho a 6 meses máximo

Si no tienes cargas familiares, eres mayor de 45 y el paro que has cobrado ha sido igual o superior a 120 días, también seis meses máximo

Si tienes cargas familiares y tu paro cobrado ha sido igual a 120 días, independientemente de la edad, tienes derecho a 24 meses máximo de subsidio

Si tienes cargas familiares y has cobrado un paro igual o superior a 180 días, independientemente de la edad, tienes derecho a 30 meses máximo

Requisitos para acceder a esta ayuda económica