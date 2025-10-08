Cómo conseguir la ayuda de 100 euros para comprar gafas y lentillas para niños: así funciona el Plan Veo

1 de cada 10 menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos y esto puede afectar su aprendizaje, autoestima y vida diaria. Partiendo de esta base, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años, bajo el nombre de Plan Veo.

Y es que las gafas y lentillas son de los productos más costosos no cubiertos por la sanidad pública y el 20 % de las personas alarga el uso de sus gafas durante años. "En la infancia, eso puede implicar ver mal durante una etapa clave del desarrollo", apuntan desde el Ministerio de Sanidad.

"Se trata de una medida universal porque creemos que ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia, como tampoco lo hace para el acceso a una vacuna, al tratamiento en un hospital, cualquier tratamiento a los que tienen acceso todos los ciudadanos de nuestro país", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Plan Veo, anunciado en mayo por el presidente del Gobierno y ahora aprobado, cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Así, para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026.

Cómo acceder a la ayuda de 100 euros para gafas y lentillas

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Es decir, las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora. La edad de los menores será hasta los 16 años.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha anunciado que en las próximas semanas habilitará una plataforma en línea para registrar los establecimientos adheridos al Plan Veo. Una vez completado el proceso de alta, que requiere de la aportación de diferentes documentos, el organismo habilitará el acceso para la recepción de los pacientes y la carga de la documentación correspondiente. La organización también se encargará de coordinar la red de ópticas adheridas al programa, garantizar la verificación documental de los beneficiarios, gestionar los reembolsos a las ópticas y supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

El problema de visión podrá ser indentificado en Atención Primaria (en una revisión, o porque lo advierte la familia o el colegio) y derivado a un servicio público de oftalmología, que si le receta gafas o lentillas, la familia puede acudir con la receta a una óptica adherida al Plan. También podrán acceder u menor ya usaba gafas o lentillas antes del Plan, si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo.

En ambos casos, si el precio es de 100 € o menos, no habrá que pagar nada. Si cuesta más, solo se paga la diferencia.

"La universalidad es lo que convierte a las políticas públicas en herramientas, que además son herramientas de justicia y de equidad", ha explicado la ministra, que ha recordado que los problemas de refracción, como la miopía o el astigmatismo, afecta hasta un tercio de la población escolar; "y que sin esta corrección pues nos podemos encontrar en un gran impacto en el aprendizaje, en el bienestar y en el desarrollo".