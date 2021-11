Un ataque informático amenaza con dejar sin reservas de cerveza a Damm

Una incidencia informática sufrida entre la noche del martes y la mañana del miércoles ha provocado la práctica paralización de la planta que tiene la cervecera Damm en El Prat de Llobregat (Barcelona) desde entonces.

Fuentes de la compañía han asegurado a Efe que se trata de una incidencia "compleja" y que, como consecuencia de ello, la planta prácticamente ha tenido que parar, aunque no han confirmado si esta incidencia tiene su origen en un virus de tipo ransomware.

Con todo, estas fuentes han asegurado a Efe que no ha quedado en ningún momento afectado el servicio a clientes (ni el de alimentación ni el de hostelería), y han subrayado que el equipo informático de la empresa está trabajando "intensamente" para "intentar volver a la normalidad lo antes posible".

En una comunicación interna a la que ha tenido acceso Efe, la compañía informó ayer a los empleados de que se había sufrido un "ciberataque que restringe el acceso al sistema operativo de la compañía, con afectación a todas la sociedades y centros de trabajo del grupo".

Hoy la compañía ha comunicado a sus empleados que seguía trabajando para solucionar "esta incidencia en los sistemas informáticos".

23 marcas de cerveza y 4 de agua

La Cervecera ha visto afectado el trabajo en tres factorías, en las que se producen hasta 23 marcas de cerveza y 4 de agua.

En la sede de Barcelona, la gran afectada, se producen y envasan marcas como Estrella Damm, Voll-Damm, Malquerida o sus variantes sin alcohol. En la misma situación se encuentran sus plantas de Málaga, donde se produce la cerveza Victoria; y de Murcia, responsable de Estrella Levante y sus submarcas.

¿Qué es un ataque tipo ransomware?

Un ataque de tipo ransomware es una extorsión que se realiza a través de un malware -programa malicioso- que se introduce en los equipos de empresas: ordenadores, portátiles y dispositivos móviles.

Este tipo de software se caracteriza por entrar en las redes de un objetivo y cifrar -inutilizar- los ordenadores para pedir un rescate, ha explicó a Efe el experto en ciberseguridad José Rosell, socio director de la empresa S2 Grupo.

"Su objetivo principal es el dinero y lo que hay detrás son fundamentalmente grupos mafiosos", ha subrayado Rosell, quien ha relatado que aún se desconoce el medio por el que se ha introducido el virus.

Normalmente, este tipo de bichos suelen entrar o por un correo malicioso que lleva un adjunto o por un enlace (url) que se conecta a una "web ya preparada para infectar a quien la visita". El objetivo final es cifrar, es decir, dejar los ordenadores inutilizados, para que si la empresa quiere recuperar el contenido del ordenador y volver a trabajar tenga que pagar rescate.

"Pero lo primero que hay que decir es que los rescates -que normalmente no transcienden- no se pueden pagar; es un delito", ha remachado este experto, quien ha agregado que un ataque de este tipo puede ser complicado de resolver. Si bien el impacto aún no ha trascendido, pueden necesitarse incluso días, dependiendo de la magnitud del mismo. organismo.