La Armada de EEUU avisa a sus militares en la base de Rota sobre usar coches grandes en España: "Pueden ser un obstáculo"

Los militares de Estados Unidos destinados a la Base de Rota están advertidos sobre los problemas de llevar un 4x4 o una camioneta de grandes dimensiones en España. Y no solo eso, están puestos en sobreaviso sobre los pasos legales que tienen que cumplir para ponerse al volante. Tal como explica la Armada de EEUU en su web, se necesitan unas condiciones para que la Dirección General de Tráfico valide permisos de conducción a marines norteamericanos.

El carnet de conducir estadounidense no valdrá en ningún caso para las carreteras españolas. Es por ello que, una vez en la Base de Rota, los militares norteamericanos tienen que tramitar la obtención del documento español. Los militares estadounidenses con permiso en Estados Unidos podrán validarlo una vez en España gracias a un acuerdo intergubernamental, siempre a partir de los 18 años de edad.

Tal como advierte la propia Armada, los permisos militares o temporales para conducir un automóvil no son aceptados por Tráfico y solo se admite el reglamentario para toda la población en EEUU. Para obtener el permiso de conducción, los marines estadounidenses tendrán que superar un examen sobre las leyes y señales de tráfico en España. Esta evaluación la realizan los recién llegados a Rota durante los primeros días en la base gaditana en un curso destinado a que conozcan la sociedad española. El tiempo medio de obtención del carnet de conducir para un militar estadounidense con todo en regla es de dos semanas.

Adiós a los típicos coches estadounidenses de gran tamaño

Los marines de la Base de Rota y sus familiares pueden adquirir coches en España, con exención de IVA. Sin embargo, advierte que aquellos que opten por traer su vehículo de Estados Unidos o comprarlo en territorio español deberán cambiar de mentalidad. En el país norteamericano, hay muchos todoterrenos y rancheras de grandes dimensiones. Por esta razón, la propia Armada avisa que "muchas carreteras españolas son estrechas y el aparcamiento suele ser complicado".

De este modo, sostienen que los pequeños vehículos son la mejor opción frente a camionetas, grandes deportivos y 4x4. "Pueden ser un obstáculo al viajar fuera de la base o al conducir por las carreteras antiguas y estrechas de muchas ciudades", aseguran.