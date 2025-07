Ángel León, chef gaditano con Estrella Michelín, explica los errores que cometemos al preparar pescado: "No hagas esto porque vas a perder jugo, sabor y agua"

Comer pescado es fundamental para mantener una dieta sana y equilibrada. Por ese motivo, los expertos aconsejan consumirlo tres o cuatro veces por semana. A ello hay que sumarle que, en temporada de verano, aumenta la elaboración de platos típicos como la urta a la roteña, la morena en adobo o la raya al pimentón. Sin embargo, pese a su importancia, son muchas las personas que cometen ciertos errores a la hora de preparar este alimento y así lo explica el chef gaditano Ángel León.

Jefe de cocina en el restaurante Aponiente de El Puerto de Santa María, el cocinero enumera algunas de las costumbres más habituales que debemos evitar para garantizar la mejor conservación posible y aprovechar todo su sabor. Lo hace a través de una publicación de TikTok, donde informa sobre los motivos que hay detrás de cada recomendación.

Los errores más habituales a la hora de comprar y preparar pescado

"Cosas que no debéis hacer al comprar prescado", comienza a decir el experto. "La primera es la más típica de todas: llegar con el pescado y pasarlo por el grifo de agua dulce". Sin duda, se trata de una acción bastante frecuente que, en palabras de Ángel León, es un verdadero error. "No se puede hacer porque vamos a perder muchísimo sabor". Pero eso no es todo. "Vamos a perder sobre todo una baba que le sale al pescado, que es un protector que hace que pueda dudar tres o cuatro días más fresco".

Por si esto fuera poco, el cocinero pasa a hablar de otros pasos previos a la elaboración que podrían condicionar el resultado final del plato. "Lo segundo, importante, no sequéis el pescado con un paño, ni con una servilleta, porque el pescado es agua", explica. "Y tercero, veo muchas veces por ahí a gente que coge el pescado y le hace incisuras o cortes para marcarlo en la brasa"; algo que no es nada recomendable. "Ahí vais a perder jugo, sabor y agua. Por lo tanto, no marquéis los pescados antes de hacerlos a la brasa".

Del pescaíto frito al cazón en adobo, platos típicos de Cádiz

La gastronomía gaditana, inmersa en aires procedentes del océano Atlántico, sobresale por sus pescados y mariscos de primera calidad, así como también por contar con una buena variedad de quesos o carnes. En este sentido, el pescadito frito se corona como el producto estrella de Cádiz.

No obstante, existen otras opciones interesantes para incluir el pescado en la dieta de una manera realemente apetecible, como boquerones, chocos, salmonetes, sardinillas fritas con harina o el clásico cazón en adobo, macerado en vinagre de Jerez, agua, sal, pimentón dulce y orégano. Todos ellos, auténticos manjares para saborear en los cálidos días del verano.

Sea como sea, lo cierto es que el pescado es uno de los alimentos más saludables que puede haber, ya que aporta una gran cantidad de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales, ideales para contribuir a la salud del corazón, mejorar la función cerebral, fortalecer los huesos y prevenir una gran cantidad de enfermedades. Entre los más saludables, se incluyen algunos como el salmón, las sardinas o la caballa.