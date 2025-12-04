La Aemet confirma lluvias en estos municipios de Cádiz antes del puente de diciembre

El mes de diciembre ha llegado con bajas temperaturas y bastante frío, algo propio del invierno, pero dadas las altas temperaturas que se han vivido en noviembre ha pillado de sopetón a muchos. En la provincia de Cádiz son muchos los municipios que han tenido mínimas muy bajas en estos primeros días del último mes del año.

Para este jueves y el viernes, la previsión meteorológica muestra un patrón de cielos entre nubes y claros, con subidas moderadas de temperatura en zonas costeras, aunque con aumento de la inestabilidad hacia mañana. Durante la jornada del jueves se espera que puedan aparecer algunos chubascos en parte de la provincia de Cádiz.

En general, se espera una transición hacia cielos más cubiertos, con posibilidad de precipitaciones en algunos puntos, especialmente hacia la tarde del viernes. Estas jornadas son previas al puente de la Inmaculada que tendrá lugar este primer fin de semana de diciembre. Un finde semana largo que aunque se pierde un festivo al ser el 6 de diciembre sábado, el lunes sí que será festivo en todo el territorio nacional.

Tiempo inestable en la Bahía de Cádiz

Cádiz : Hoy mayormente soleado, con máximas de unos 17 °C y mínimas de 10 °C. Mañana arrancará con algo de sol, pero las nubes irán ganando terreno y no se descartan lluvias por la tarde. El porcentaje de precipitación en esta jornada es de un 5% solamente . En cambio, en la jornada del 5 de diciembre la probabilidad de precipitación asciende hasta un 85% .

Las tablas de AEMET muestran continuidad de una situación tranquila, con cielos poco nubosos hoy. Hacia mañana, la tendencia se inclina a nubes medias-altas y un ligero aumento de la posibilidad de lluvia al final del día. Durante el jueves no hay probabilidad de lluvia en este municipio gaditano. Esto cambia de cara al Rota: Situación similar: ambiente templado, cielos con intervalos de nubes y claros. La estabilidad se mantiene hoy, aunque no se descarta un aumento de la nubosidad el viernes. En la tarde del 4 de diciembre habrá una probabilidad de lluvia de un 10%, esta aumenta en la madrugada del jueves al viernes en un 75% y a lo largo de la jornada del 5 de diciembre desciende hasta un 45% y un 35% .

Campo de Gibraltar

Algeciras : Hoy se espera un día templado y relativamente despejado. Mañana podrían aparecer algunas nubes, y con altas probabilidades de precipitaciones hacia la tarde. En la jornada de l 4 de diciembre habrá una probabilidad del 55% de lluvia por la tarde . El v iernes, habría una alta probabilidad de lluvia a lo largo del día , por la mañana de un 75% y por la tarde de un 80%, descendiendo de cara a la noche con un 20%.

: Hoy se espera un día templado y relativamente despejado. Mañana podrían aparecer algunas nubes, y con altas probabilidades de precipitaciones hacia la tarde. En la jornada de . El v , por la mañana de un 75% y por la tarde de un 80%, descendiendo de cara a la noche con un 20%. La Línea de la Concepción: Previsiones mejores que en Algeciras, con un leve ascenso en la inestabilidad para mañana. La probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente para la jornada del 4 de diciembre, ya que hay un 10% de lluvia para la tarde. El tiempo cambia de manera radical para el viernes, que se espera lluvia a partir de primeras horas de la mañana con un 80% de lluvia y continúa durante la tarde incrementando hasta obtener un 90% de probabilidad lluvia durante la tarde del 5 de diciembre.

Así es el tiempo en la Sierra de Cádiz

Grazalema , Setenil de las Bodegas y Arcos de la Frontera: En estos municipios gaditanos los termómetros seguirán con mínimas por debajo de los 10 grados, aunque las máximas van en ligero ascenso. En cuanto a la lluvia se espera a lo largo de la tarde del jueves pueda caer algún chubasco y se incrementa de manera notable la posibilidad de lluvias durante la jornada del viernes, sobre todo a partir del mediodía y primeras horas de la tarde.

¿Qué se puede esperar de los días previos al puente de la Inmaculada?

Durante la jornada del jueves 4 de diciembre se espera que en la mayoría de los municipios tengan temperaturas más o menos parecidas a las de las jornadas anteriores, cielos de nubosidad variable pero con predominio de claros y posibilidad de lluvia en la tarde.

El viernes 5 de diciembre: se prevé un aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias, sobre todo por la tarde, en la mayor parte de la provincia de Cádiz. Mientras que en el litoral costero las temperaturas serán más templadas aunque también se vivirá una jornada lluviosa.