Aemet avisa del regreso de la lluvia a Cádiz: un tren de borrascas podría afectar al puente de diciembre

La primera semana de diciembre será lluviosa en la provincia de Cádiz según las previsiones del tiempo que baraja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que, tras un lunes sin apenas lluvias, las precipitaciones podrían volver a producirse a partir del martes 2 de diciembre debido a la llegada de nuevos frentes. Asimismo, este tren de borrascas, como lo consideran otros servicios meteorológicos, ayudará a que las temperaturas mínimas se suavicen aunque en ningún caso podríamos dejar de hablar de frío a primera y última hora del día. El puente de diciembre, con la debida incertidumbre, se prevé igualmente inestable en la provincia.

Lluvias en Cádiz la primera semana de diciembre

Aemet dibuja una primera semana de diciembre lluviosa en la provincia de Cádiz, con mayor seguridad en el inicio y una mayor incertidumbre de cara al fin de semana, puente de diciembre con los días festivos de la Constitución y la Inmaculada. Aunque en un primer momento se espera que el lunes sea más tranquilo en lo que a meteorología se refiere, Aemet espera que a partir del martes vuelvan a producirse "nuevos descuelgues" (como el que se registró el domingo y que dejó lluvias intensas especialmente en el área del Estrecho) que volverán a dejar precipitaciones en la provincia.

Por el momento, Aemet no prevé activar ningún tipo de aviso en la jornada pero en sus mapas predictivos diarios, desde las 6:00 horas del martes 2 de diciembre la probabilidad de precipitaciones en Cádiz será muy alta: entre el 95 y el 100% en toda la costa atlántica y ligeramente inferior en el resto de la provincia. Las opciones de lluvias se mantendrán igualmente altas al menos hasta las primeras horas del miércoles con la posibilidad de que un nuevo frente vuelve a pasar a partir del jueves 4 de diciembre, al parecer y según las primeras estimaciones, con menor intensidad. La situación volvería a repetirse de cara al fin de semana, dejando un sábado y un domingo inestable aunque, por el momento, con una probabilidad baja de precipitaciones. El paso de los días irá ajustando poco a poco el pronóstico para esas jornadas aunque todo apunta a un tiempo poco estable.

Esta situación meteorológica se deberá, según los modelos del servicio digital tiempo.com, al paso de un tren de borrascas que en los próximos 10 días se traducirá en cuatro frentes con lluvias que afectará a toda la Península, aunque de manera desigual. Y apunta a que entre el lunes y el miércoles "se producirá un desalojo de aire frío en forma de una vaguada polar que abarcará toda la Península y Baleares. Hacia el viernes es probable la formación de una borrasca fría aislada en el Mediterráneo, con tiempo lluvioso y algo ventoso en las comunidades del levante peninsular". Según el modelo europeo, "la semana que viene lloverá por encima de la media de la época en prácticamente toda España, excepto por el interior este y Canarias donde sería ligeramente seca o normal".

En cuanto a acumulados, Aemet por el momento no espera grandes cantidades para el martes y las lluvias se concentrarían durante las horas del mediodía.

El paso de estos frentes suavizarán algo las temperaturas, especialmente las mínimas y que están siendo bajas en estos días. No obstante, seguiremos hablando de frío, principalmente en las primeras y últimas horas del día, con la opción incluso de que aparezcan los primeros copos en las cumbres más altas de la provincia.

Incertidumbre respecto al puente de diciembre en Cádiz

Con demasiada incertidumbre todavía como para poder entrar en muchos más detalles, los modelos indican la posible llegada de nuevos frentes atlánticos que igualmente podrían dejar lluvias. Sobre la intensidad y la cantidad de agua que dejarían en la provincia, aún es pronto para unos datos más concretos. Lo que por el momento sí se contempla es que las jornadas del sábado y el domingo serán inestables, con cierta probabilidad de que se produzcan lluvias en Cádiz.