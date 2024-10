El aceite de oliva virgen extra puede frenar el avance del cáncer

Una investigación pionera revela las capacidades del aceite de oliva virgen extra para frenar un cáncer. Todo ello, gracias a su potencial antiangiogénico. El estudio creado por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, la Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y la Universidad de Málaga (UMA), refuerza así los motivos para incrementar la ingesta de AOVE.

Sus propiedades antiangiogénicas son, precisamente, las que posibilitan que el aceite de oliva sea bueno para detener tumores. El término antiangiogénico se utiliza en referencia a algo que detiene o frena la formación de nuevos vasos sanguíneos. Por lo que los tratamientos antiangiogénicos impiden la creación de nuevas venas y arterias. Un aspecto fundamental en enfermedades como el cáncer, ya que esta precisa de crecer a través de estos vasos recién creados. Una dieta alta en AOVE bloquearía o ralentizaría la aparición de nuevas venas. De este modo, con un consumo de aceite de oliva se impide el crecimiento del cáncer u otras enfermedades que dependan de desarrollarse a través de la creación de venas y arterias.

La investigación publicada en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry muestra que un extracto de AOVE, de la variedad Picual, inhibe la formación de vasos sanguíneos. Un descubrimiento que abre nuevas vías para que se use el aceite de oliva en el tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades. A las propiedades antioxidantes e inflamatorias del AOVE, ahora se usa esta capacidad para ralentizar el avance de un tumor.

"Podría tener aplicaciones terapéuticas en enfermedades como el cáncer"

Una de las autoras principales, Ana Dácil Marrero, y miembro del grupo de investigación 'Bases Moleculares de los Sistemas Biológicos (Sibiuma)' y vinculados al Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la UMA, ha destacado que "nuestro estudio demuestra que los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen extra no solo son beneficiosos para la salud, sino que también tienen un efecto directo sobre la formación de vasos sanguíneos, lo que podría tener aplicaciones terapéuticas en enfermedades donde la angiogénesis tiene un papel trascendental en el curso de la enfermedad, como en el cáncer".

Al mismo tiempo, el catedrático de este departamento en la UMA e investigador responsable del grupo de investigación del Instituto, Miguel Ángel Medina, ha resaltado el "impacto" de este estudio. Para Medina, "el uso de extractos de AOVE para inhibir la angiogénesis es una herramienta prometedora que nos anima a seguir investigando en esta línea". Sobre todo, para ofrecer un complemento a los tratamientos actuales contra el cáncer y "ofrecer alternativas menos invasivas en diversas patologías en el futuro".