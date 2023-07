Tráfico: estos son los dispositivos que dejan de ser obligatorios en autopistas y autovías

El 1 de julio no sólo supuso el inicio de las vacaciones para muchos españoles. El primer fin de semana de uno de los meses de descanso por antonomasia vino acompañado además con una importante novedad en lo que a tráfico y circulación se refiere. Y es que a partir de esta fecha ya no obligatorio señalizar una emergencia en autopista o autovía con los triángulos. Aunque no por ello podremos deshacernos de ellos puesto que su uso sí seguirá siendo indispensable en carreteras secundarias.

Tal como indica la Dirección General de Tráfico, a razón para introducir esta excepción es el aumento de los atropellos en carreteras, que provocaron el 11% de los fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas en 2022, según explicó Pere Navarro, director de la DGT, durante su intervención en la conferencia 'Balance de los últimos cuatro años en materia de seguridad vial en España'.

En este sentido, Navarro señaló que el año pasado se produjeron en España 348 fallecimientos de peatones, lo que supuso un descenso de un 9% en las muertes por esta causa respecto a 2019. Sin embargo, 'nos preocupan los atropellos en carretera', afirmó Navarro, ya que 134 peatones perdieron la vida en las carreteras y son 42 las personas que han muerto en los últimos tres años por bajarse de su vehículo.

Este tema ha estado preocupando a los responsables de tráfico desde hace tiempo, y se ha materializado en la introducción de los dispositivos lumínicos, y su posterior evolución a balizas geolocalizadas V16, que serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026.

Con estos nuevos dispositivos, no sólo se evita que los ocupantes de un vehículo se pongan en riesgo a la hora de señalizar una emergencia, sino que, además de señalizar lumínicamente la posición del vehículo averiado, avisan a la DGT y al resto de vehículos conectados de la incidencia y su localización.

¿Cómo señalar ahora una emergencia en autopista o autovía?

Los triángulos serán sustituidos por la balizas V16, que será obligatorio en todos los vehículos a partir de enero de 2026.

Son dispositivos que emite una luz amarilla, 360º, de alta intensidad e intermitente, durante al menos 30 minutos, que hace visible al vehículo averiado a 1 kilómetro de distancia. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, independientemente de que sea o no recargable. E incluye todos los elementos necesarios para su funcionamiento y conectividad –cuya disponibilidad mínima marcada por la ley es de 12 años y cuyo coste está incluido en el precio de venta.

La principal ventaja es que no es necesario que el conductor de baje del vehículo para instalarla, sino simplemente sacar el brazo por la ventanila y dejarlo en el techo del mismo.