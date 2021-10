Rolex y la vela

Rolex mantiene, desde hace más de 60 años, una relación de compromiso con las competiciones, regatas, clubes y navegantes más prestigiosos del mundo. Comparte los más altos estándares de excelencia con los guardianes del eterno espíritu de la navegación.

Relación privilegiada

Rolex ha forjado una relación privilegiada con la vela a través de los clubes más influyentes del mundo, y en la actualidad la marca está asociada a unas 15 de las competiciones y regatas internacionales más importantes del planeta, entre las que se incluyen dos de las más populares carreras en alta mar:

• la Rolex Sydney Hobart Yacht Race (Australia), que se celebra cada año a finales dediciembre. Asociación desde 2002

• la Rolex Fastnet Race (Reino Unido), que tiene lugar cada dos años en agosto. Asociacióndesde 2001

Además de campeonatos y regatas de gran exigencia disputados entre veleros muy igualados, como porejemplo:

• el SailGP Global Championship, al que la marca está asociada desde 2019

• el Rolex TP52 World Championship, al que la marca está asociada desde 2017

Otros eventos de élite de la temporada de vela, desde regatas para las embarcaciones más modernas y potentes hasta carreras inspiradas en el legado de la vela:

• la Maxi Yacht Rolex Cup, que se celebra cada año en Cerdeña (Italia) en el mes deseptiembre. Asociación desde 1985

• la Rolex Swan Cup, que se celebra también en Cerdeña cada dos años en el mes deseptiembre. Asociación desde 1984

• la Rolex Giraglia, una serie de regatas —costeras y de alta mar— que se celebran cadames de junio, entre Francia e Italia. Asociación desde 1998.

Todos ellos reflejan el mejor espíritu de la navegación, anclado a asociaciones con clubes náuticos que hacen gala de las mejores tradiciones y de la elegancia de este deporte:

• el New York Yacht Club (NYYC – Estados Unidos), desde 1958

• el Royal Yacht Squadron (RYS – Cowes, Reino Unido), desde la década de 1980

• el Yacht Club Costa Smeralda (YCCS – Porto Cervo, Italia), desde 1985.

Rolex también está asociada con tres de los regatistas más condecorados. Sir Ben Ainslie es el regatista olímpico con más éxitos de todos los tiempos y sigue compitiendo al más alto nivel. Paul Cayard es uno de los navegantes más versátiles y con más talento de la competición de alto nivel de esta disciplina. Robert Scheidt es un destacado regatista que ha ganado varios campeonatos del mundo y medallas olímpicas.

Los inicios

La asociación de Rolex con la vela se inició en 1958 cuando la empresa suiza líder en relojería estableció una alianza con el New York Yacht Club, una de las instituciones fundadoras de la Copa América. Esta colaboración fundamental con el NYYC, y más tarde con el RYS, proporciona un vínculo duradero con influencia histórica y pionera en el deporte de la vela y en sus reglas.

Durante más de seis décadas, Rolex ha encarrilado la pasión por la vela mediante el establecimiento de estrechos vínculos con influyentes clubes náuticos de todo el mundo, donde entusiastas de la vela se codean con avezados regatistas y patrones de élite. Estas asociaciones de prestigio se han extendido a las principales competiciones y regatas a ambas orillas del Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico.

Patrocinios, competiciones y regatas

La Rolex Sydney Hobart Yacht Race, organizada cada año por el Cruising Yacht Club of Australia (CYCA), y la Rolex Fastnet Race, que se celebra cada dos años y cuyo anfitrión es el Royal Ocean Racing Club (RORC), son las más populares de las principales carreras en alta mar. De una intensidad única, y a menudo celebradas bajo unas condiciones meteorológicas extremas frente a las costas australiana y británica respectivamente, estas dos regatas despiertan una intensa sensación de realización personal entre quienes logran completarla. Atraen a una flota numerosa y variada, así como a una combinación de talento profesional y amateur que comparten el mismo espíritu competitivo. Rolex colabora con la Rolex Sydney Hobart Yacht Race desde 2002 y con la Rolex Fastnet Race desde 2001.

El SailGP reúne a equipos que representan a Australia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda, y que compiten en algunos de los enclaves marítimos más famosos del mundo, entre ellos el Caribe, el Mediterráneo, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido. Cada uno de ellos celebra una etapa del circuito disputada por ocho foilers voladores idénticos. La final enfrenta a los dos líderes. Rolex es Reloj Oficial del SailGP desde su temporada inaugural, en 2019.

Del mismo modo, el Rolex TP52 World Championship reúne a los mejores navegantes del mundo en la más exigente de las competiciones organizadas en honor de los propietarios de TP52 y sus tripulaciones. Las normas establecen que las embarcaciones tengan las mismas características, lo que permite que sea la destreza de las tripulaciones lo que marque la diferencia.

La Maxi Yacht Rolex Cup, organizada por el Yacht Club Costa Smeralda, constituye uno de los eventos más destacados de la temporada de vela en el Mediterráneo. En un marco incomparable, el de la Costa Esmeralda, una suntuosa flota de veleros Maxi ultramodernos confluye cada mes de septiembre en el YCCS de Porto Cervo para una semana de intensa competición en torno a la costa nororiental de Cerdeña. La regata reúne a los mejores patrones y tripulaciones con los más modernos y potentes yates del momento. Rolex colabora con esta regata desde 1985.

La Rolex Swan Cup, que destaca por su espíritu de navegación, también está organizada por el YCCS y es el escaparate de generaciones de yates de alto rendimiento fabricados por el astillero finlandés de embarcaciones de lujo Nautor’s Swan. Rolex colabora con este evento desde 1984.

La Rolex Giraglia es la regata en alta mar más antigua del Mediterráneo y goza de un gran legado. Organizada por el Yacht Club Italiano con el apoyo de la Société Nautique de Saint-Tropez, la competición se desarrolla entre el exclusivo entorno de Saint-Tropez y el puerto de Génova pasando por la roca Giraglia, situada al norte de Córcega. Rolex se asoció con esta regata en 1998.

Rolex también colabora con otras competiciones de todo el mundo, entre ellas:

• la Rolex Middle Sea Race, La Valeta (Malta), desde 2002

• Les Voiles de Saint-Tropez (Francia), desde 2006

• la Rolex China Sea Race, de Hong Kong (China) a Subic Bay (Filipinas), desde 2008

• la Rolex New York Yacht Club Invitational Cup, Newport (EE. UU.), desde 2011

• la Rolex Big Boat Series, San Francisco (EE. UU.), desde 2002

• el Rolex Circuito Atlántico Sur, de Buenos Aires (Argentina) a Punta del Este (Uruguay), desde 2008

Clubes

Los clubes náuticos que organizan estas prestigiosas carreras y regatas son esenciales para este deporte. Cada club náutico se define por su ubicación y tradición características, y todos ellos comparten los mismos valores de profesionalidad y juego limpio, y alimentan un espíritu de comunidad. Entre los principales socios de Rolex se encuentran:

• el New York Yacht Club (NYYC): formado en 1844, este prestigioso club es fundador de la Copa América, la serie de regatas internacional cuyas raíces se remontan a 1851, cuando la famosa Auld Mug le fue concedida al ganador de una carrera alrededor de la isla de Wight. Es anfitrión de la primera regata transatlántica en 1866, y desempeñó un papel importante en el establecimiento de las reglas de la vela como deporte. La influyente asociación de Rolex con el New York Yacht Club es la más longeva de la marca en el ámbito de la vela, con más de sesenta años de antigüedad. Hoy en día, el club organiza las principales regatas y cuenta con dos imponentes sedes, una en la ciudad de Nueva York, inaugurada en 1901, y otra en las aguas de Newport, Rhode Island. Rolex es socia del NYYC desde 1958

• el Royal Yacht Squadron (RYS): fundado en 1815 en Londres por propietarios de grandes yates, el club rápidamente se asoció con la familia real británica. En la década de 1830 organizó la primera regata oceánica, y en 1851 creó una carrera alrededor de la isla de Wight, al término de la cual el ganador recibía un trofeo que más tarde se conocería como la Copa América. Este histórico club selecciona a miembros exclusivos de este deporte y su sede, el castillo de Cowes, es el telón de fondo para la salida de grandes regatas, entre las cuales destaca la Rolex Fastnet Race. La asociación de Rolex con el RYS se remontaa la década de 1980

• el Yacht Club Costa Smeralda (YCCS): fundado en 1967 por el Aga Khan, el YCCS es sinónimo de excelencia. En su elegante y moderna sede de Porto Cervo (Cerdeña) y en su marina se respira influencia náutica, y el puerto deportivo acoge con frecuencia algunos de los yates más espléndidos. En 2012, el YCSS extendió su influencia al mar Caribe, al inaugurar una lujosa sede y un puerto deportivo en Virgen Gorda, en las Islas Vírgenes Británicas. Su asociación con Rolex data de 1985.

Rolex está asociada con muchos otros clubes de todo el mundo, entre ellos:

• el Royal Malta Yacht Club, desde 2002

• el Royal Hong Kong Yacht Club (China), desde 2007

• la Société Nautique de Saint-Tropez (Francia), desde 2006

• el Yacht Club Italiano (Génova, Italia), desde 1998

• el Yacht Club de Monaco, desde 2013

World sailing

En tierra firme, Rolex participa en el desarrollo de la vela a través de su apoyo a la World Sailing, órgano rector de este deporte, y al Rolex World Sailor of the Year Awards, premio otorgado al mejor navegante masculino y femenina que se han distinguido de los demás a lo largo de un año.

Testimoniales

Competir y ser medallista en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos desde los 19 años le ha valido al navegante británico sir Ben Ainslie la reputación más envidiada de este deporte. Una medalla de plata y cuatro consecutivas de oro fueron el premio a un compromiso y dedicación extraordinarios. Once veces campeón del mundo, Ainslie fue nombrado World Sailing’s Rolex World Sailor of the Year en cuatro ocasiones: 1998, 2002, 2008 y 2012. Desde que se retiró de la competición olímpica fue nombrado caballero y su carrera se centró en ganar la Copa América —algo que consiguió en 2013 con un equipo estadounidense que defendía su título—, una competición en la que todavía participa como líder de un equipo británico. Sir Ben Ainslie se ha convertido en Testimonial Rolex en 2019.

El regatista estadounidense Paul Cayard es uno de los navegantes más expertos del circuito internacional, tras haber competido con éxito en el más alto nivel de diversas disciplinas de este deporte durante más de 30 años. Regatista, patrón y táctico de gran talento, ha sido campeón del mundo en siete ocasiones, ha participado en la Copa América en otras siete, dos veces en los Juegos Olímpicos, y ha sido vencedor en importantes regatas en alta mar. En 1998 fue nombrado Rolex Yachtsman of the Year, en 2002 ingresó en el Sailing World Hall of Fame y forma parte de la familia de Testimoniales Rolex desde el año 2000.

Con más de 170 victorias a sus espaldas, el brasileño Robert Scheidt es uno de los regatistas de sus categorías más condecorados. Cinco veces medallista olímpico (dos de ellas de oro) y trece veces campeón del mundo en las clases Laser y Star, Scheidt se dispone a rebasar sus límites cada vez que se echa al agua. Robert Scheidt fue nombrado Rolex World Sailor of the Year por la World Sailing en 2001 y 2004, y es Testimonial Rolex desde 2009.

En los últimos años, los tres Testimoniales han participado en diversas competiciones patrocinadas por Rolex en todo el mundo, entre ellas la Rolex Sydney Hobart Yacht Race, la Maxi Yacht Rolex Cup y la Rolex TP52 World Championship. La única regata que estos tres Testimoniales tienen en común es la Rolex Middle Sea Race.

Rolex y la superación

El apego de Rolex por el deporte y la superación se remonta a los propios orígenes de la marca. Cuando Hans Wilsdorf funda su empresa relojera, está impresionado por la espectacular mutación que conoce la sociedad a principios del siglo XX. En una época en la que el reloj de pulsera sigue considerándose como una joya frágil, él percibe el interés que puede llegar a suscitar un modelo robusto, preciso y fiable adaptado a un estilo de vida más activo que nunca.

Tras haber sido pionera en el ámbito de la precisión del reloj de pulsera, Rolex inventa en 1926 el Oyster, primer reloj de pulsera hermético del mundo gracias a una caja provista de un ingenioso sistema patentado de bisel, fondo y corona enroscados.

Al año siguiente, para demostrar la validez de su invento, Hans Wilsdorf confía un Oyster a Mercedes Gleitze, una joven nadadora inglesa que se dispone a atravesar el canal de la Mancha.

Al cabo de más de diez horas de inmersión, el reloj sigue en perfecto estado de marcha. Es así, probando las excepcionales prestaciones del Oyster, como Mercedes Gleitze se convierte en la primera Testimonial Rolex.

Rolex continúa poniendo a prueba el Oyster en condiciones reales utilizando el mundo como un verdadero terreno de validación, y demuestra en multitud de ocasiones su fiabilidad y su rendimiento en las condiciones más extremas: en tierra, en el aire, en las profundidades del océano o en las cumbres de las montañas más altas. Estas proezas han permitido desarrollar los relojes Rolex Profesionales, concretamente el Oyster Perpetual Explorer, Explorer II, Cosmograph Daytona, Submariner, Yacht-Master y Yacht-Master II. Esta pasión por el rendimiento excepcional se manifiesta asimismo en la excelencia deportiva, ámbito en el que Rolex participa activamente como valioso colaborador.

Nota: Teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que han afectado a todo el mundo en 2020,es posible que las fechas de algunos torneos sufran modificaciones en 2021.