Requisitos y cuándo solicitar la ayuda de 200 euros para familias con rentas bajas en 2023

La batería de medidas anunciada por el Gobierno en los últimos días de 2022 buscaba tranquilizar, en cierto modo, a una buena parte de la población que vive momentos complicados en lo económico. La bajada del IVA y un cheque de 200 euros, fueron las propuestas estrella del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los cálculos apuntan a que unos 4,2 millones de hogares se verán beneficiados por este nuevo cheque. Según los datos del INE, la media de personas por hogar es de 2,5. Por lo que se espera que tenga un impacto real de ocho millones de personas.

Aparte de esta ayuda, se ha renovado la gratuidad de los abonos de Renfe, se suman los de buena parte de los autobuses entre ciudades y se mantienen los descuentos en transportes urbanos.

Requisitos para conseguir la ayuda de 200 euros para rentas bajas

Las familias que podrán optar a esta ayuda son aquellas cuya renta bruta media del hogar no sobrepase los 27.000 euros y no tengan un patrimonio de más de 75.000 euros. En la provincia, buena parte de los hogares gaditanos no sobrepasan esta cifra. Por lo que se espera que la ayuda tenga especial incidencia en Cádiz. Asimismo, este cheque de 200 euros no es compatible con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas.

Según el BOE, los interesados podrán requerir esta ayuda a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Hacienda facilitará en su página un formulario que tendrán que cumplimentar los interesados. La intención es que sea un trámite muy sencillo, sin apenas pasos y que solo consista, prácticamente, en dejar el número de cuenta.

Aunque el Real Decreto que regula el cheque entra en vigor el 1 de enero de 2023, este trámite estará activo del 15 de febrero al 31 de marzo de 2023. A los que les sea concedida la ayuda, se procederá al abono en la cuenta bancaria. A aquellos a los que les sea denegado el cheque, tendrán hasta 10 días para reclamar la resolución de Hacienda.