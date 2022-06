Rebajas de Verano 2022 en Cádiz: Zara, Mango y El Corte Inglés

Aunque las rebajas de verano empiezan en Andalucía oficialmente el 1 de julio, cada vez son más las cadenas que se animan a adelantarlas. De hecho, la gran mayoría de las grandes marcas ya llevan unos días de rebajas, prácticamente desde el 23 de junio.

Este año la OCU estima que la inflación acumulada impulsará las compras durante este periodo de descuentos. La Organización de Consumidores y Usuarios estima que cerca de un 29% de la población, la más afectada por la subida generalizada de los precios, ha retrasado algún tipo de compra para realizarla justamente en un periodo en el que se ofrecen grandes descuentos.

Las rebajas en El Corte Inglés comenzaron ya hace unos días, el 23 de junio. Los mejores precios y las ofertas se mantendrán hasta el 31 de agosto tanto en web como en los centros físicos. Los descuentos son jugosos: de hasta el 50% en moda mujer, infantil y hogar y decoración; del 40% en moda hombre, deportes, videojuegos y juguetes; y de hasta el 30% en bricolaje, equipajes, perfumería y parafarmacia.

El 22 de junio por la noche los descuentos llegaron a firmas como Zara, Stradivarius, Bershka, Lefties, Pull & Bear, Oysho, Zara Home y Massimo Dutti, es decir, todo el grupo Inditex. Los descuentos en las empresas de Amancio Ortega, tanto en web como en tiendas, irán desde el 50% al 70%.

En Mango, que también está ya de rebajas, los descuentos llegan hasta el 50%.

H&M fue la de las primeras cadenas que abrieron el periodo de rebajas. Desde el 16 de junio y hasta el 24 de agosto ofrecerá descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados. Las ofertas pueden variar entre la web y las tiendas, por lo que será necesario primera hacer un trabajomás exhaustivo de búsqueda de gangas.

El Grupo Tendam que incluye marcas como Cortefiel, Women Secret, Springfield las fechas de inicio varían aunque la mayoría ya están este lunes de rebajas. En la firma de lencería, por ejemplo, se pueden disfrutar de descuentos de hasta el 70% desde el 6 de junio.

Cinco consejos básicos para afrontar las Rebajas de Verano 2022

1- Hacer listas de lo que se necesita. Es recomendable pensar lo que hace falta antes de salir de tiendas y elaborar una lista para evitar compras impulsivas.

2. Comprobar que junto al precio rebajado aparece el precio antiguo. Dicho producto debe haber formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes (y si tuvo varios precios, el menor será el de referencia).

3. Preguntar si hay condiciones especiales. Las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara; y aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable. Por el contrario, en las compras online existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.

4. Priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo: los problemas se resuelven de una manera más rápida y gratuita.

5. Y conservar siempre el tique o factura simplificada de la compra; es vital para poder reclamar posteriormente. Por cierto, todos los establecimientos deben contar con hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.