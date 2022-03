El sacerdote gaditano Pedro Gómez Mancilla es nombrado Hijo Adoptivo en Algeciras

El sacerdote gaditano Pedro Gómez Mancilla, párroco del popular barrio de La Piñera en Algeciras, recibirá el título de Hijo Adoptivo de este municipio. Concedido por la Corporación municipal, se hará entrega de esta distinción este jueves, a las 19.00 horas, tomando como escenario el Teatro Florida.

Gómez Mancilla nació en Cádiz en 1951, pero ha ejercido prácticamente durante toda su vida en la iglesia de Espíritu Santo, en la popular barriada algecireña, con una dedicación muy especial hacia las personas marginadas a causa de la drogadicción, la pobreza y el paro.

En una reciente entrevista concedida al Grupo Joly, el párroco reconocía su plena dedicación al barrio tras 45 años de sacerdocio. "El sueño que tengo es que La Piñera vuelva a ser lo que fue en sus orígenes, obviamente, con otra cultura, otros medios y otras personas, pero que el espíritu sea el mismo. Que sea un barrio excelente. Yo, cada vez que puedo, a la gente de aquel entonces que sigue aquí, trato de animarles en las misas porque veo que tienen la autoestima por los suelos", reconocía.

"A lo largo de estos años he tenido muchas propuestas de destino. Por la imagen que se tiene del barrio, los obispos anteriores pensaban que yo podría estar quemado, pero no. ¡Qué voy a estar quemado! Estoy contento y bien. He tenido también algo muy positivo: ser profesor del instituto de El Saladillo, al que iban todos los chavales de este barrio. He estado 24 años allí, en contacto con esos chavales, y muy contento de ello. También muy contento por el equipo de profesores que había", apuntaba en la entrevista.

Pedro Gómez también abordaba en la entrevista la necesidad de renovación de la Iglesia como institución. "Hay que actualizar la forma en que nos dirigimos a las personas. Hay también valores cuestionados y un poquito en crisis: la fidelidad, el sacrificio... Los matrimonios deben sacrificarse mucho para sacar adelante a su familias. Hay una crisis de vocaciones, hay poquísimos seminaristas. Mire la cantidad de sacerdotes que tienen que venir de Sudamérica, de Polonia...", afirmaba entonces.

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó el pasado 5 de noviembre por unanimidad su nombramiento como Hijo Adoptivo a propuesta del alcalde, José Ignacio Landaluce, a raíz de una iniciativa ciudadana que contó con 5.000 firmas de apoyo.