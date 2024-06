La NASA pide evacuar a un astronauta al hospital de San Carlos de San Fernando

La Estación Espacial Internacional ha solicitado evacuar a un astronauta herido al hospital de San Carlos, en San Fernando. Aunque el suceso pueda parecer rocambolesco por pedir el ingreso de un cosmonauta en un centro sanitario gaditano, este hecho tiene cierta veracidad, ya que la NASA ha realizado un simulacro interno para cubrir una emergencia grave de este tipo en el que el resultado final era su traslado a la provincia de Cádiz.

Esta noticia, que ha sido recogida por el portal Xataka, se produjo en la madrugada del pasado jueves tras filtrarse públicamente la conversación entre un controlador de la NASA y una médico de guardia en el canal público de radio de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La alarma saltó al percatarse de ella cuandio un usuario del foro aeroespacial NASASpaceflight logró escuchar la conversación y alertó de ella al resto de integrantes de este portal, por lo que muy pronto empezaron las especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo en la ISS, aunque en ese momento los astronautas que forman parte de la misión Crew-8 se encontraban durmiendo, por lo que estaban totalmente ajenos de lo que estaba sucediendo.

La conversación se produjo a las 22.30 UTC del pasado miércoles (0.30 horas del pasado jueves en España). El supuesto caso que se estaba usando para realizar el simulacro en tierra era que uno de los tripulantes de la ISS, el comandante de la misión Crew-8, Matthew Dominick, se encontraba grave por el síndrome de descomprensión, también conocida como "la enfermedad de los buzos". Esta se produce por la aparición de burbujas de nitrógeno en la sangre por una rápida bajada de la presión del exterior, algo que en el espacio puede darse cuando los cosmonautas salen de la nave para realizar una caminata espacial.

En la conversación que se ha podido captar públicamente, la controladora de la Nasa señala que "he encontrado un hospital en España que tiene instalaciones de cuidado intensivo y de tratamiento hiperbárico. Es el hospital San Carlos en San Fernando. El número de teléfono es (...) y el prefijo del país es +34".

Dentro del simulacro, la previsión para realizar la vuelta a la Tierra era que los tripulantes de la ISS regresaran de urgencia en la nave Crew Dragon de SpaceX, produciéndose probablemente el amerizaje cerca de España para que el rescate se realizara desde la Base Naval de Rota y proceder al traslado del comandante herido al hospital de San Carlos, en San Fernando.

Ante la alarma que se estaba generando por la conversación del simulacro que se había filtrado a través del canal público de radio de la Estación Espacial Internacional (ISS), la NASA se vio obligada a emitir un comunicado. Lo hizo a través de la cuenta de la ISS a las 0.00 UTC del pasado jueves (las 2.00 horas en España), en la que ha explicado que "no hay ninguna situación de emergencia a bordo de la Estación Espacial Internacional. Aproximadamente a las 5:28 pm CDT, se transmitió audio en la transmisión en vivo de la NASA desde un canal de audio de simulación en tierra que indicaba que un miembro de la tripulación estaba experimentando efectos relacionados con la enfermedad de descompresión (EDC). Este audio se desvió inadvertidamente de una simulación en curso en la que los miembros de la tripulación y los equipos terrestres entrenan para varios escenarios en el espacio y no está relacionado con una emergencia real. Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional estaban durmiendo en ese momento. Todos permanecen sanos y seguros, y la caminata espacial de mañana comenzará a las 8 am EDT como estaba previsto".

