Julia González vuelve a emocionar al público de Got Talent

Una vez más la joven portuense Julia González ha derrochado talento por los cuatro costados. A sus quince años y sin más compañía que su guitarra, Julia ha interpretado una preciosa canción que ha dedicado a su familia y con la que se ha quedado en las puertas de la final, convirtiéndose en la quinta participante más votada de la gala.

Para la cantautora su paso por Got Talent "ha sido una experiencia increíble", de la que se lleva mucho "por el trato en el programa, por los compañeros y amigos que he hecho" y, fundamentalmente, "me he ido muy contenta con mi actuación".

Julia González agradece además la valoración que ha hecho el jurado de su último pase por el programa, especialmente la de Edurne, al ser "una profesional del cante", así como la emotiva respuesta de Paz Padilla ante su actuación.

Y es que el hermoso gesto de la cantante con los suyos con el tema que les dedicó emocionó a la también gaditana Paz Padilla, que no ha podido contener las lágrimas al acordarse de lo mucho que echa de menos a su familia, "a mis hermanos y mi madre", tras lo que felicitó a Julia por tener tan presente a la suya, que le acompañó durante toda la gala.

Por su parte Dani Martínez le recordó "que es muy buena, con 15 años has tocado el piano, ahora la guitarra, compones tus canciones, cantas muy bien... es que eres una artistaza y eres verdad contando tus historias", le espetó, mientras que Edurne subrayó de nuevo la verdad de sus temas, "se nota lo artista que eres".

Por último, Risto Mejide ha valorado mucho que Julia interpretara un tema propio, aunque le ha dicho que le había notado un poco forzada en la voz.

La joven ha agradecido la cantidad de apoyos que ha recibido dentro y fuera de su tierra, y la gran visibilidad que ha tenido "con muchos mensajes en estos días". Parece que su carrera no ha hecho más que arrancar.