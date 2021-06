Guía de rutas (no típicas) para hacer en bici por la provincia de Cádiz

Pedalear por la provincia de Cádiz es una gozada y con la mejora de las infraestructuras y la creación de nuevos senderos ciclables es aún más accesible para cualquiera que quiera subirse al sillín. La variedad geográfica y la riqueza medioambiental de esta tierra suponen que las opciones para hacer una ruta sean múltiples. Montaña, paisajes, kilómetros de litoral, valles interiores, rutas técnicas, de alta intensidad, familiares... se pueden hacer guías a la carta. Nuestra propuesta es de una dificultad media baja e intentando salir de las típicas rutas que por su fácil accesibilidad o magníficas infraestructuras son de sobra conocidas. Aún así, las mencionaremos por si hay algún despistado que aún no las conozca. Empezaremos por las más sencillas para ir ganando en dificultad.

Castellar - Estación de San Roque

Es una ruta sencilla que se puede hacer en familia ya que no tiene complicaciones. El trazado está asfaltado y se trata de una vía de servicio de la Confederación Hidrográfica del Sur. La pendiente es suave y la distancia no llega a 12 kilómetros, aunque no es circular (o se cuenta con vehículo en la llegada o habría que hacer los mismos kilómetros de vuelta). La salida se encuentra junto al zoo de Castellar y la mayoría de la ruta discurre paralela al canal hasta llegar a una zona industrial perteneciente ya al término de San Roque, cercana a la Estación de San Roque.

Castellar - Sotogrande - Guadiaro

Tramo de algo más de 15 kilómetros que cuenta con un carril bici exclusivo, dentro de la red Eurovelo por el Campo de Gibraltar. La vía avanza paralela a la carretera A-2100, dejando atrás Castellar, la Finca La Alcaidesa, la urbanización de Sotogrande y, finalmente, paralela a la A-7 para acceder a Pueblo Nuevo y Guadiaro. La ruta es lineal, de modo que habría que hacer el mismo camino de vuelta o contar con medios para volver al inicio.

Los Hurones

Una breve ruta por un paraje natural de la Sierra de Cádiz nos llevaría desde el puente de Tavizna (sobre el río del mismo nombre) situado en la A-373, la carretera que une El Bosque y Ubrique, hasta el Embalse de Los Hurones. En total son unos 10,5 kilómetros en leve descenso, pasando al final por un paso de hierro y unas ruinas junto al pantano. La ruta es lineal, de modo que luego hay que hacer el camino de vuelta en ascenso.

Medina Sidonia - Jerez

Este camino propuesto es más largo, aunque mayoritariamente asfaltado ya que gran parte transcurre por la vía de servicio paralela a la A-381. Es una ruta circular de unos 36 kilómetros de distancia. Su inicio sería a las puertas de la finca Martelilla, justo al comienzo de la autovía en Jerez. La vía de servicio, antigua C-440, apenas tiene tráfico y por ella recorremos las barriadas rurales de El Mojo y Gallardo, pasamos junto al castillo de Berroquejo y dejamos atrás también el cruce de El Pedroso, donde se sitúan la venta del mismo nombre y la Venta Andrés. Continuamos por la vía de servicio hasta la siguiente salida de la autovía, donde en la rotonda debemos coger la vía de servicio que discurre hasta el polígono industrial (no El Machorro, sino el del Prado de la Feria, dirección carretera de Chiclana). Lo pasamos hasta llegar a la rotonda de acceso a Medina donde están la Venta Candela y el Ventorrillo El Carbón. Ahí cogemos una vía de servicio que nos llevará de nuevo hasta la carretera paralela a la A-381, de nuevo el cruce de El Pedroso y repetimos tramo hasta la llegada al inicio de la ruta.

Barrio Nuevo - Calas de Roche - Conil

Son unos 28 kilómetros aproximadamente de trazado circular en los que podemos atravesar los pinares que abundan en la zona y la franja litoral con paisajes espectaculares. La salida la proponemos en la parada de autobús de El Colorado. A través de las pistas nos adentramos en los Pinares de Roche en dirección a la costa, donde intentaremos evitar las carreteras principales que llegan hasta la urbanización de Roche, sobre todo por la circulación de los meses estivales. Cuando lleguemos a la zona costera, pasaremos el hotel Ilunion Calas de Conil para adentrarnos en una pasarela de madera por la Cala del Frailecillo. Continuamos la línea de costa hasta llegar al Faro de Roche, pasamos por el puerto de Conil (carretera CA 4202) hasta coger una vía (carril del Pilaíto) hacia la derecha, dirección de nuevo a la costa. Pasamos junto al camping Cala del Aceite y llegamos a la franja costera para continuar por las calas en dirección a Conil. Una vez llegados a la localidad, la cruzamos por la Avenida Castilla La-Mancha, Avenida Fuente del Gallo y en la segunda rotonda de la Avenida de la Música cogemos la salida del Camino de Lobita que nos enlazará con la N-340 y de aquí al punto de partida en El Colorado.

Pantano de Arcos - Presa de Bornos

Ruta circular de unos 17 kilómetros que rodea el pantano de Arcos. La salida podríamos situarla en los alrededores del estadio municipal de Arcos, Antonio Barbadillo. En la rotonda donde se cruzan la A-382a y la A-372, cogeríamos la salida dirección Bornos-Antequera. El primer tramo sería en esa carretera, que aunque es en línea recta y con buena visibilidad, la vía cuenta con bastante tráfico. A poco más de un kilómetro cogemos una pista de tierra que queda a la derecha y otro kilómetro y poco después, otra que tuerce a la derecha dirección al pantano de Arcos. La pista se aleja pronto de la orilla para tomar dirección a la presa de Bornos, donde un trozo del trazado está asfaltado. Una vez pasados los edificios de la presa, volvemos a tomar dirección a la derecha para regresar hacia el pantano de Arcos, esta vez por el lado contrario, cruzando la urbanización El Santiscal. Continuamos esa pista hasta enlazar con la A-372, que nos llevará hasta el punto de inicio.

Las Canteras

El punto de inicio de esta ruta se encuentra en el pinar de Las Canteras, en Puerto Real. El camino, circular y de 26 kilómetros aproximadamente, discurre paralelo a la urbanización hasta que se aleja por el camino de Barrera, que nos conducirá hasta la Venta Caminero. Cruzamos la carretera de El Pedroso (A-408) para tomar una pista que nos lleva recto por la cañada hasta la Encrucijada de las Castellanas, rodeada de pinares. A unos 10 kilómetros desde el inicio nos encontramos una bifurcación. Cogemos hacia la derecha para volver a encontrarnos con la carretera de El Pedroso, pero justo antes de llegar tomamos un camino que discurre paralelo. Cuando se vuelve a cruzar con la carretera, la cruzamos para tomar la cañada de Arcos. Cruzamos un descansadero de ganado, la encrucijada El Flamenco y una vez se acabe el pinar, tomamos a la derecha una pista asfaltada y luego de nuevo a la derecha para encontrarnos con una cañada que viene del Barrio Jarana. Giramos a la izquierda para desembocar en el Hospital de Puerto Real. Seguimos dirección al municipio cogiendo en la rotonda un camino de tierra paralelo a la autovía que atravesaros poco después por un túnel. La ruta vuelve a llegar al camino Barrera por el que iniciamos el trazado, que nos llevará de vuelta a Las Canteras.

Puerto de Ojén

Es una ruta lineal de unos 25 kilómetros que comienza en Facinas y termina junto a la A-381 Jerez-Los Barrios. Aunque no son cuestas duras, sí que el trazado tiene algunas pendientes. Comienza una vez dejamos la N-340 dirección Facinas, en la carretera CA-221. El trazado no tiene pérdida porque va siempre por esta vía, que una vez pasada Facinas tiene muy poco tráfico. Pasamos junto a instalaciones militares, el área recreativa de Los Tornos, el embalse de Almodóvar, la antigua venta de Ojén, las ruinas del cortijo de San Carlos del Tiradero y cerca de la Cuevas del Bacinete. La vía termina enlazando con la C-440, vía de servicio paralela a la A-381. Si tomamos a la izquierda encontramos una incorporación a la autovía (salida 77), a la derecha llegamos a la Venta El Frenazo de Los Barrios.

Algeciras - Pelayo - Cascada del Capitán

Esta propuesta que se inicia en Algeciras tiene diferentes posibilidades a la hora de terminarla, de las que dependerá la distancia de su recorrido. El inicio lo situamos en la carretera de la urbanización de Getares que va hacia el faro de Punta Carnero. Pasado el puente sobre un arroyo, a 200 metros comienza una pista militar a la derecha. Esta nos lleva en pendiente de subida hasta la barriada de El Pelayo, dejando las instalaciones militares a la derecha. Las vistas desde aquí son espectaculares del Estrecho de Gibraltar y de la Bahía de Algeciras. El recorrido hasta este momento tiene algo más de 11 kilómetros. Las opciones que se abren llegados a este punto son las de hacer el mismo recorrido de vuelta, coger la N-340 hasta Algeciras o continuar hacia la izquierda un kilómetro más hasta el puerto del Bujeo. Si tomamos esa última opción, proponemos una ruta de bajada alternativa que supondrían unos 20 kilómetros más de recorrido hasta volver a Algeciras. En este caso, cogemos la pista desde la N-340 con cinco kilómetros de subida hasta el puerto de La Higuera. El valor medioambiental de la zona y su riqueza paisajística bien merece la pena la subida. Ya de bajada pasamos por la cabecera del Arroyo de la Miel, las dos entradas de la finca Las Corzas y tras un descenso en zig zag podemos coger un sendero que lleva hasta la cascada y poza de la garganta del Capitán. La pista nos llevará a una carretera que enlaza la barriada de El Cobre con la antigua carretera hacia Los Barrios, en la cercanía de Botafuegos.

Puerto del Bujeo - Santuario de La Luz (Tarifa)

Si en la ruta anterior propusimos la subida al Puerto del Bujeo desde Getares, en esta cambiamos el final del camino para coger dirección Tarifa. En la pista que sale de la N-340, en lugar de hacia Las Corzas tiramos al valle del río Guadalmesí, subiendo hasta el collado de El Viento y su parque eólico. En este punto nos encontramos con un cruce de pistas que llevan a El Cuartón, al tajo de Las Escobas o al Mirador del Estrecho, que será la que cojamos recto en la bajada, para cambiar de pista en el siguiente cruce hacia la derecha por otra que transcurre por diferentes arroyos durante más de diez kilómetros. El objetivo es llegar hasta la Torre del Rayo, para girar a la izquierda y descender hasta el Santuario de La Luz y su área recreativa, donde alcanzamos el final de la ruta.

San Cristóbal (Jerez - El Puerto - Jerez)

El recorrido cuenta con casi 24 kilómetros con un tramo de subida a la Sierra de San Cristóbal que separa El Puerto de Jerez. Comienza en la pista de tierra paralela a la N-IV junto a la Laguna de Torrox. En la rotonda giramos a la izquierda cogiendo la cañada del Carrillo. Cuando lleguemos a una bifurcación debemos coger el camino de la derecha que sube hasta la aldea de San Cristóbal. Ahí el firme se convierte en asfalto, continuamos a la izquierda hasta llegar a un tramo de la antigua N-IV y cruzamos el puente sobre la autovía A-4. Nos mantenemos paralelo a la autovía y aunque el camino gira, seguimos recto en un sendero que nos llevará por detrás del parque acuático hasta Las Beatillas. Un camino asfaltado nos guía en descenso a la carretera de El Juncal. Giramos a la derecha (dejando el Casino a la izquierda) y luego a la derecha cogemos una carretera asfaltada de servicio de un canal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un kilómetro después nos desviamos por un ancho camino que nos lleva hasta la Reserva Natural de las Lagunas de El Puerto. Nos mantenemos en ese camino durante cinco kilómetros, hasta alcanzar una carretera que cogemos a la derecha para tomar dirección Jerez. Cruzamos terrenos de viñas como la de El Bizarrón hasta enlazar de nuevo con la cañada del Carrillo, cruzamos la autovía A-4 por el puente y estamos de vuelta en el punto de inicio.

Otras rutas ciclables

Como mencionamos en la introducción de esta guía, en la provincia hay rutas más conocidas que las presentadas y que cuentan con muchos kilómetros de senderos perfectamente adaptados para el uso de la bicicleta, en muchos casos incluso exclusivamente para su uso. Es el caso de la red Eurovelo que está en construcción en muchos de los tramos (irá desde Cádiz capital hasta San Roque a su paso por la provincia). Actualmente se pueden hacer rutas aisladas, como la recientemente inaugurada entre Conil y Los Caños.

El Parque de Los Toruños y Pinar de La Algaida cuenta también con decenas de kilómetros de senderos perfectos para el disfrute de la bicicleta, que se pueden incluso alquilar en el Centro de Interpretación.

La Vía Verde de la Sierra que discurre por un antiguo trazado de ferrocarril es un camino estupendo para disfrutar de la naturaleza y el ejercicio al mismo tiempo.

El Corredor Dos Bahías que enlaza la Bahía de Cádiz desde Puerto Real hasta la Bahía de Algeciras en Los Barrios, cruzando toda la Janda interior, es otra alternativa para los amantes del cicloturismo y los paseos en bicicleta.