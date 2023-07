Festival No Sin Música 2023 en Cádiz: los conciertos de este viernes 21 de julio

Los primeros cabezas de cartel aparecen por el No Sin Música tras una jornada inaugural de calentamiento. El pop electrónico de La Casa Azul y el folk rock de La M.O.D.A, entre otras apuestas, atraerán hoy a miles de personas al recinto del Muelle Ciudad.

Las puertas abrirán a las 19.30, media hora antes de que el grupo gaditano Mae Minerva toque la primera nota de esta edición en el escenario Negrita. La decisión de la organización de postergar el inicio de los conciertos está dando un respiro a los asistentes. Hoy el termómetro en Cádiz marca 28 grados de máxima y 21 de mínima, no será el peor día de verano en la capital gaditana.

En cuanto a la recogida de las pulseras para acceder al recinto, la taquilla se ha ubicado en la plaza de San Juan de Dios frente al Burger King.

Horarios y actuaciones del viernes 21 de julio en No Sin Música 2023

20 horas - Mae Minerva - Escenario Negrita

Este grupo de rock indie gaditano tiene componentes de la capital, de San Fernando, Puerto Real y Jerez. Son un grupo de maestros amantes de la música que se lanzaron a la aventura de darle rienda suelta a su imaginación musical. Hoy recorrerán su álbum 'Alta Montaña' por primera vez desde el puerto gaditano.

20.45 horas - Dani Fernández - Escenario Royal Bliss

Uno de los nombres de moda del cartel. Este manchego de 31 años ha sido galardonado con un premio Ondas a Fenómeno Musical del año y también a 'Mejor Artista' en Los40 Music Awards 2022. Está en racha, pisa Cádiz por primera vez y se propone arrasar a las masas presentes. Su 'Bailemos' amenaza con llevar caderas y gargantas al límite. Hace poco ha sacado 'Plan Fatal' con Juancho de Sidecars, presente ayer en el muelle. El pop de Dani Fernández ha conseguido introducirse de lleno en festivales indie.

21.45 horas - JUICY - Escenario Negrita

Juicy es un dúo musical explosivo nacido en el encuentro de dos grandes artistas, Sasha Vovk (voz/teclado/guitarra) y Julie Rens (voz/teclado/batería electrónica). Su canción más escuchada en Spotify es 'See Me Now'. En su bio definen su estilo como pop, soul y jazz.

22.30 horas - La M.O.D.A - Escenario Royal Bliss

Es una de las grandes apuestas de esta edición. Por segunda vez en este festival, este septeto burgalés traerá su personalísima música que se suele calificar como folk rock pero que bebe también del blues e incluso, a veces, del punk. El de La M.O.D.A es un caso de crecimiento progresivo, con paciencia, sin prisas, creando temas donde la lírica y la reivindicación van de la mano. Hace tiempo que se atreven con las grandes plazas del país. 'Los héroes del sábado' vienen dispuestos a que los gemelos de los asistentes no descansen. Hoy sonará '1932', 'PRMVR', 'Nómadas'. Y, cómo no, su guiño a la tierra natal que cuenta con el cariño de su público: 'Mañana voy a Burgos'.

23.45 horas - Niños Luchando - Escenario Negrita

El granadino Javier Bolívar usó la cuarentena para crear esta propuesta musical junto con Carlos Marqués. Su disco "Territorio", estrenado en mayo, es una idea melódica y electrónica que para muchos de los asistentes supondrá todo un descubrimiento.

00.30 horas - La Casa Azul - Escenario Royal Bliss

La noche llegará a su punto álgido, a la expansión de su universo, con la banda liderada por Guille Milkyway. Tras más de 20 años de carrera a sus espaldas, este grupo de pop electrónico se estrena en Cádiz capital. La Casa Azul es un viaje inmersivo por cuestiones de profundidad presentadas a través de un espectáculo visual de luces y efectos. Milkyway y los suyos buscan que en una noche de verano de festival fluyan todas las emociones. Hay temas de sobra: "El Momento", "Podría Ser Peor", "No Hay Futuro". La madrugada promete con uno de los directos más potentes del cartel de esta edición. Por supuesto, hoy sonará uno de los himnos del pop indie: "La Revolución Sexual".

01.45 horas - Morreo - Escenario Negrita

Este dúo andaluz quiere que el pop español vuelva a los 70, proponen una verbena de pueblo. Y su primer disco es "Fiesta Nacional". Un buen rato de diversión está asegurado con esta particular propuesta.

02.30 horas - Niña Polaca - Escenario Royal Bliss

El cierre de una intensa jornada corresponderá a este grupo madrileño nacido en Malasaña. Un viaje en coche por Polonia tiene la culpa del nombre. Su pop hace recordar a lo que el imaginario colectivo tiene en la mente que fue el Madrid de los 80. Sus temas más escuchados: ""Nora" y "Madrid Sin Ti".