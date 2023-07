El complicado momento de la calle Columela de Cádiz

Cada vez son más las tiendas que tienen que abandonar el centro de la ciudad: los altos costes del alquiler y la difícil situación económica en la que se encuentra envuelta Cádiz son algunos de los motivos que han derivado en esta situación.

La calle Columela, que históricamente ha sido considerada una de las más importantes en cuanto al comercio se refiere, ha visto como grandes superficies como Zara, Oysho o Massimo Dutti se marchaban. El próximo 15 de julio se cobrará una víctima más, Desigual, aunque esta firma seguirá contando con un punto de venta en El Corte Inglés.

Cristina Pinto, encargada de la tienda, cuenta cuales son los motivos que han llevado al cierre del local. "La marcha de la marca Inditex ha causado un daño increíble, el tráfico de público es cada vez menos fructífero". Además, añade que el poder adquisitivo de los gaditanos y las políticas desarrolladas en los últimos años tampoco han ayudado a que la situación cambie.

También cree que el cambio de política llevado a cabo por la empresa, que ha comenzado a centrarse en un público más juvenil, no ha llegado a calar en la ciudad. A esto se suma el perfil del turista, que suele ser de una edad más avanzada, lo que ha se ha traducido en una "muerte anunciada", afirma Cristina.

Motivos del declive y posibles soluciones

La mayoría de los encargados de las tiendas ven un futuro negro para esta calle y creen que se debería invertir más en la ciudad para atraer tanto a comercios como a compradores.

El hecho de no haber aparcamiento cercano es uno de los motivos que más dificulta que la gente vaya a comprar. Rosa, trabajadora de la tienda Tous, comenta que los solares inutilizados deberían de ser utilizados para crear más plazas de aparcamiento.

Otro de los motivos son los centros comerciales como el de Bahía Sur en San Fernando o Área Sur en Jerez. Estos aglutinan todo tipo de tiendas, por lo que el cliente, además de encontrar fácil aparcamiento, tiene varios comercios a su alcance.

María José, trabajadora de Eutimio, una de las tiendas más antiguas de la zona, cuenta cómo a pesar de tener una clientela totalmente opuesta a Desigual o al antiguo Zara, son muchos los clientes que los buscan directamente por su historia y, por tanto, no se han visto afectados por la desaparición de estas tiendas, cosa que sí les ha ocurrido a otros comercios. Sí han notado la falta de aquellos chicos que bien por no encontrar su talla o el estilo de ropa que buscaban, se desviaban y pasaban por la tienda.

María José, cuenta que emprender en esta época es muy complicado y "todo son trabas". Ella aboga como solución para que reviva la calle facilitar los trámites para la apertura de los negocios y encontrar formas de atraer a las empresas.

“Lo que hay que hacer es facilitar que gente, bien joven o no tan joven, pueda abrir un negocio de lo que sea o de la idea que tenga. Lo que sí que es verdad es que hay muchas trabas y el precio de los alquileres no ayuda, están desorbitados. Tú vas a pedir una ayuda bien al banco, bien al ayuntamiento y tienes que ser prácticamente rico para hacer algo. El tema de las ayudas no sé bien cómo va, pero te piden prácticamente un unicornio para poder abrir algo y eso, aquí en Cádiz, no es posible".

Muchos trabajadores de las tiendas que siguen resistiendo recalcan la importancia de apoyar los negocios que se abran, en una época en la que o bien se consumen los productos de lujo o bien los productos muy baratos estilo Shein. Todo esto dificulta al pequeño comercio que lucha por sobrevivir, ya que en ocasiones llegan clientes que consideran que los precios son demasiado elevados porque en internet "lo encuentran todo más barato".