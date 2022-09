Campaña de la Policía Nacional contra el acoso escolar: "Puede ser delito"

En cuestión de días empieza el cole, el lunes 12 de septiembre los escolares vuelven a las aulas, donde se encontrarán con todos sus amigos y podrán compartir todo lo que han disfrutado del verano. Pero en este regreso también toca volver a ver a aquellos compañeros con los que las relaciones no son tan fáciles. Hasta aquí todo bien, salvo que un niño o niña sea sometido a daños físicos o psicológicos de forma intencionada en forma de insultos, humillaciones o agresiones.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha lanzado una pequeña campaña contra el bullying, en la que indica la importancia de no permitir ninguna de estas situaciones. Contra estas prácticas que siempre se ven en los colegios y en los institutos no se puede mirar hacia otro lado, dicen, hay que denunciarlo y así lo explican, porque "puede ser delito".

Consejos para evitar el bullyng

Los docentes tienen toda una serie de herramientas a su alcance para poner fin a una situación de estas características. Pero en casa también es importante estar atentos por si tu hijo o hija está sufriendo una situación similar. Aquí algunos consejos para prevenir y detectar a tiempo el acoso escolar:

Atento a las señales de alerta:

Si tu hijo está sufriendo acoso escolar es posible que evita ir a clase, que esté más nervioso o retraído e incluso puede presentar síntomas psicosomáticos como dolor de tripa, cefaleas, vómitos, insomnio. Otras señales pueden ser que rendimiento baje notablemente o que su material escolar desaparezca frecuentemente.

Transmite calma:

Es importante la comunicación y hablar sobre sus preocupaciones y sobre su vida en el día a día en el colegio, transmitiéndole tranquilidad. Si no actuamos serenamente los niños no se atreven a contar sus problemas por miedo a nuestra reacción y por evitar angustiarnos, y por tanto no podremos ayudarles.

Fomenta su autoestima:

Transmite a tu hijo o hija el valor que tiene y que sus diferencias le hacen singular. Esfuérzate para que se sienta muy valorado y querido y que tenga una visión positiva de sí mismo, aceptando también sus defectos de manera realista.

Ponte en contacto con el centro escolar:

Si detecta alguna situación similar, debe contactar con el centro escolar porque están obligados a implicarse y tomar medidas, incluso ante casos de Ciberbullying, aunque el acoso ocurra fuera del centro. Pondrán en marcha un protocolo de actuación para proteger a tu hijo, ayudarle, fomentar relaciones sociales sanas y de igualdad, así como para trabajar con el alumno que esté acosando. Si el acoso está teniendo lugar a través de las Nuevas Tecnologías, existen grupos especializados de la Policía y Guardia Civil a los que se puede acudir para denunciar la situación.

Ayúdale tú también a poner en palabras sus emociones:

Cuando tu hijo esté triste, se enfade o esté frustrado, conecta con su emoción y enséñale a entender y superar su malestar.

Enséñale que existen límites:

Que no se pueden traspasar, ni en casa, ni fuera de ella y que los actos violentos tienen consecuencias para quien los hace. Asegúrate que tiene clara la diferencia entre "ser popular" (por ser agresivo o acosador) y ser aceptado y querido por los demás por su forma sana de relacionarse.

Enséñale a no mirar para otro lado

No defender a un compañero y acallar la situación, también implica formar parte del juego del acoso escolar y fortalecer la posición de poder del agresor. Por eso hay que explicarle que si se calla se convierte en cómplice o agresor pasivo.

Corrige sus actitudes violentas:

No dejes que esta sea la manera en que logra sus objetivos, y muéstrale también a través de tu ejemplo como padre o madre, que las metas se alcanzan sin necesidad de ser violentos. Aprender a respetar a los demás es básico en cualquier relación de convivencia.