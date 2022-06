Camiseta y gafas del Cádiz CF para las Elecciones de Andalucía 2022: Así se presenta el humorista Toni Rodríguez

El humorista Toni Rodríguez, conocido por hacerlo todo con la camiseta del Cádiz CF, ha dado un paso al frente al liderar la candidatura andaluza del Partido Autónomos por Andalucía. Por supuesto, lo hará con la camiseta de su Cádiz CF y con las gafas amarillas que tanto le caracterizan.

El gaditano sorprende así a propios y extraños con su aspiración a conseguir representación en el Parlamento andaluz con el ánimo de defender los intereses de los autónomos. El humorista pasa a liderar el Partido Autónomos por Andalucía ante el hartazgo por la cantidad de impuestos que ha de pagar este colectivo. En este caso, la escisión regional de este partido nacional se presenta por Cádiz, Málaga y Sevilla.

Según contó a este mismo diario, en una entrevista realizada por Paco Zambrano, Toni Rodríguez vio la necesidad de defender de manera más exclusiva a los autónomos tras las dificultades que pasaron estos en la pandemia. Otro humorista gaditano como Manolo Mármol, también forma parte de este partido.

Toni Rodríguez: "Los autónomos no tienen prejubilación"

En la entrevista concedida a Diario de Cádiz, Rodríguez dice que se presenta porque "para cambiar las cosas hay que estar dentro". Tal como lo ve él: "Los autónomos tenemos que unirnos, para hacernos fuertes, entrar en las instituciones y, cuando seamos decisivos, conseguir cosas".

El humorista recalca que esta nueva opción política no tiene ideologías y que solo pretende dar voz a los autónomos. Pues añade que "ahora se topan con que ni tiene prejubilación, ni nada, y eso es muy injusto". La idea es mejorar condiciones de paro, jubilación y "frenar la barbaridad de impuestos que tienen que afrontar". Como lo ve Rodríguez, "sólo existimos para pagar (por los autónomos). Y si sólo trabajas tres o cuatro días a la semana, tienes que pagar por los siete días. Eso es un sinsentido que incita a la gente a trabajar en negro".

A nivel nacional, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) es la mayor representación que tienen los autónomos y su presidente, Lorenzo Amor, el que más se expresa en medios de comunicación para hablar sobre la situación de este electivo. Sin embargo, Toni Rodríguez no consiguió un alineamiento de ATA. Lo explica así: "Tuve la oportunidad de explicarle este proyecto político a Lorenzo Amor (presidente de ATA) y lo único que hizo fue desearnos suerte. Yo no le iba a decir que pidiera a sus asociados que nos votara, evidentemente, pero al menos podía comunicarle a esos socios que existíamos y que podíamos ser una oportunidad para aquellos que no piensan ir a votar. Pero nada", explica Rodríguez.