Cádiz es una de la provincias con más reservas online en restaurantes para el puente de mayo

Cádiz es una de las cinco provincias con más reservas en bares y restaurantes realizadas on line hasta la fecha a nivel nacional. Le siguen en este ranking otras dos provincias andaluzas como son Málaga y Sevilla, aparte de Alicante y Mallorca, todas ciudades costeras.

El balance positivo ya arrancó en Semana Santa, donde los establecimientos hosteleros comenzaron al temporada previa al verano con muy buen pie, con cifras muy positivas también de ocupación manifestadas por el propio sector y Horeca en Cádiz. El buen tiempo y el turismo incrementó la afluencia de comensales en las terrazas de los bares.

Ahora, de cara al puente de mayo, se espera aumentar hasta un 10 por ciento la facturación respecto a 2019, el año prepandémico. Así lo ha manifestado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que confirma que se están cumpliendo "todas las previsiones optimistas" en cuanto a la ocupación de los bares, gracias en parte a las ferias y las festividades como el próximo primero de mayo.

Las reservas 'on line' se triplican

Las reservas on line para el puente se han triplicado, en comparación a la semana previa, en la que no había ninguna festividad, según los datos del portal de reservas online The Fork (El Tenedor).

Los días más fuertes del puente que acumulan más reservas son el sábado 29 (con el 37 % de ellas) el viernes 28 (con el 25 %) y el domingo 30 (con el 24 % de las reservas).

Sobre estas reservas, el portal ha advertido de que las comparaciones no son del todo "realistas" ya que el pasado año esta fecha cayó en fin de semana y solo fue "puente largo" en siete comunidades autónomas, además, en el 2019 cayó en miércoles, y fue un día aislado.

Los datos de The Fork también muestran un aumento en el número medio de comensales, que este año ha aumentado un 14 %, con un incremento del 3,2 por mesa al 3,6 de media por reserva, en comparación al resto del mes de abril, excluyendo las festividades de Semana Santa.