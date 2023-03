Becas del Ministerio de Educación para el curso 2023/2024 en Cádiz: plazos, requisitos y cuantías de las ayudas

El Ministerio de Educación convoca las becas y ayudas para aquellos estudiantes que cursen enseñanzas postobligatorias en el curso académico 2023-24 en todo el territorio nacional. Desde el 27 de marzo hasta el 17 de mayo, se establece el plazo de presentación para aquellos estudiantes que deseen ser beneficiarios de dicha convocatoria de becas. De este modo, los estudiantes de la provincia de Cádiz que deseen continuar sus estudios podrán contar con las cuantías ofrecidas por la beca en el próximo curso.

¿Cómo realizar el trámite?

El Ministerio de Educación pone un año más a disposición de los usuarios que lo deseen la tramitación vía online, mediante la sede electrónica del Ministerio. La autenticación puede realizarse a través de dos métodos:

Mediante el usuario DNI o NIE y contraseña establecida por el usuario en el momento de registrarse en la sede.

y contraseña establecida por el usuario en el momento de registrarse en la sede. Mediante certificado electrónico, integrado en la plataforma Cl@ve.

Una vez presente en la sede electrónica del Departamento de Educación, será necesario rellenar el formulario disponible con los correspondientes datos personales y académicos. Completada la solicitud, el trámite deberá ser firmado, con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede, por el interesado o su representante legal (padre, madre u tutor/a) en el caso de ser menor de 18 años.

Aquellas solicitudes que no completen el proceso vía telemática, no serán tenidas en cuenta. Por lo que los estudiantes deberán obtener el resguardo para acreditar la presentación de su solicitud en las formas y plazos establecidos. Pese a no ser obligatorio, es aconsejable que se realice dicho proceso ante la posible existencia de problemas en la presentación.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta convocatoria?

El público objetivo de estas becas y ayudas son aquellos estudiantes que realicen de cara al próximo curso estudios postobligatorios y superiores, universitarios o no:

Primer y segundo curso de bachillerato

Formación profesional de grado medio y grado superior , y los realizados en los centros docentes militares. Además, de los cursos de acceso y preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y los ciclos formativos de grado medio y superior.

, y los realizados en los centros docentes militares. Además, de los de grado medio y superior. Enseñanzas artísticas profesionales, deportivas y artísticas superiores.

Estudios religiosos superiores.

Estudios de idiomas en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativa, incluyendo la modalidad de distancia.

de titularidad de las administraciones educativa, incluyendo la modalidad de distancia. Ciclos Formativos de Grado Básico .

. Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster

Estudios cursados en los centros universitarios de defensa y guardia civil , así como los cursados en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A .

, así como los cursados en el . Curso de preparación para acceso a la universidad pública de mayores de 25 años

Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos complementarios en la obtención del título de grado.

¿Cuál es la cuantía de la beca?

Aquellos beneficiarios de la beca contarán con la posibilidad de recibir una cuantía fija y otra variable, como resultante de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y la renta familiar. El importe mínimo será de 60 euros, pudiendo ampliarse a partir de una serie de condicionantes.

En cuanto a la cuantía fija, el dinero recibido será diferente según las condiciones del estudiante:

Aquellos estudiantes universitarios y no universitarios recibirán una cuantía fija de 1.700 de euros , además de que la beca cubra el importe de los créditos de la matrícula para los universitarios matriculados por primera vez en el curso 2023-24 .

, además de que . Aquellos estudiantes universitarios o no que deban modificar su residencia o realizar largos recorridos durante el curso escolar recibirán una cuantía de 2.500 euros.

estudiantes universitarios o no o realizar largos recorridos durante el curso escolar Aquellos que cuenten con excelencia académica recibirán una cuantía fija entre 50 y 125 euros .

recibirán una cuantía fija . La beca básica para estudiantes no universitarios se establece en 300 euros, mientras que los que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico recibirán hasta 350 euros.

Una vez finalizado el plazo de presentación, los solicitantes podrán visualizar en la sede mencionada anteriormente el estado de su presentación y seguir el proceso completo hasta el depósito del dinero en la cuenta bancaria incluida.