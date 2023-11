Aumentan los mosquitos transmisores del Virus del Nilo en estos municipios de Cádiz

¿Cómo prevenir la infección?

La mejor manera de evitar el virus del Nilo Occidental y la más sencilla es mediante la prevención de picaduras de mosquitos: ▪ Cuando esté al aire libre, utilice repelentes de insectos autorizados por la EPA. Siga las instrucciones del envase.▪ Los mosquitos son más activos durante el atardecer y el amanecer. Asegúrese de usar un repelente de insectos y permanecer adentro durante esas horas.▪ Asegúrese de tener buenos mosquiteros en las ventanas y puertas para impedir que entren los mosquitos.▪ Elimine los sitios donde crecen los mosquitos al vaciar el agua estancada en las macetas, los baldes y los barriles.

▪ Cambie el agua de los recipientes para mascotas y el de las fuentes para pájaros una vez por semana. Realice perforaciones en las cubiertas utilizadas como hamacas para que el agua pueda drenarse.

¿Cuáles son los síntomas?

▪ En pocas personas los síntomas son graves y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de la visión, entumecimiento y parálisis. Estos síntomas pueden durar varias semanas y los efectos neurológicos pueden ser permanentes.▪ Algunas personas presentan síntomas más leves. Cerca del 20 por ciento de las personas infectadas presentarán síntomas leves, entre ellos, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, náuseas y vómitos, ocasionalmente con hinchazón en las glándulas linfáticas o erupción cutánea en el pecho, el abdomen y la espalda. Los síntomas pueden durar tan solo unos cuantos días, aunque hay personas saludables que hanestado enfermas por varias semanas.▪ La mayoría de las personas no presentan síntomas. Aproximadamente el 80 por ciento de las personas que están infectadas por el virus del Nilo Occidental no presentará ningún síntoma en absoluto, pero no hay forma de saber con anticipación si se enfermará o no.

¿Cómo se transmite?

▪ Por mosquitos infectados. Generalmente, el virus del Nilo Occidental se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se contagian cuando se alimentan de aves infectados. Los mosquitos infectados transmiten luego el virus del Nilo Occidental cuando pican a los seres humanos y a otros animales.

▪ Transfusiones, trasplantes y transmisión materno-infantil. En muy contados casos, el virus del Nilo Occidental también se ha transmitido por medio de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, lactancia materna y hasta durante el embarazo de madre a hijo.

▪ No se transmite mediante el contacto físico. El virus del Nilo Occidental no se propaga por el contacto casual, como tocar o besar a una persona con el virus.

¿En cuanto tiempo se sienten los síntomas?

Las personas generalmente presentan los síntomas de 3 a 14 días después de haber sido picadas por el mosquito infectado.

¿Cómo se trata la infección?

No hay un tratamiento específico para tratar la infección por el virus del Nilo Occidental. En los casos con síntomas más leves, las personas tienen síntomas como fiebre y dolores que desaparecen por sí solos, aunque la enfermedad podría durar semanas y meses aún en personas sanas. En los casos más graves, las personas usualmente necesitan ir al hospital para recibir tratamiento de apoyo que incluye, entre otros, líquidos intravenosos, ayuda con la respiración y cuidado de enfermería.