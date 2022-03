Alejandro Sanz pasea por Vejer con su novia Rachel Valdés

Alejandro Sanz ha visitado uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Cádiz. El cantante ha paseado por Vejer con su actual pareja, Rachel Valdés, y así lo han inmortalizado en una fotografía de ambos en Instagram donde se ve la característica fuente de los pescaítos en la Plaza de España vejeriega.

Sanz y su novia intentaron pasar desapercibidos para poder pasar un día tranquilo y el cantante iba de incógnito con una gorra, gafas de sol y mascarilla por las calles del pueblo jandeño en el que, según parece también por las imágenes compartidas por Valdés, disfrutaron del atún de la zona y de sus playas.

El artista está ligado a la comarca de la Janda de forma especial. Su madre y gran parte de su familia son de Alcalá de los Gazules, donde tiene una calle a su nombre -la cuesta donde jugó de chico- y de donde es hijo adoptivo. Entre sus reconocimientos por sus raíces gaditanas también es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz y de Algeciras, de donde era su padre.

Este pasado 28 de febrero Sanz sumó a sus galardones al de Hijo Predilecto de Andalucía, que recibió junto a padrino, el jerezano Manuel Alejandro, y donde interpretó su versión del himno andaluz.

La familia en su discurso

Alejandro Sanz recordó durante su intervención a recibir el título a su familia, a su madre, la de "la risa escandalosa" y a su padre, ese que le dio la vida y que le habría vitoreado con "ole bajito". A su tía Pepi y a su adorado tío Paco, con el que compartió conciertos en Nueva York y al que no se cansa de echar de menos. "Tengo un tesoro de afectos y a todos los llevo en ese preciso momento", expresaba el artista, para el que también había lugar, como no, para el flamenco, para el otro Paco de su vida, su compadre Paco de Lucía. "De todas las orfandades me libra hoy Andalucía, que me elige entre sus hijos junto a mi padrino; la vida nos la debía", expresaba el artista, que lleva toda una vida ligado a Manuel Alejandro, pero ha sido Andalucía la que los ha vuelto a juntar.

Breve en su discurso, ya habría tiempo para la emoción cantada, Alejandro Sanz remató su discurso como remata sus conciertos, disparando en el alma de los asistentes. "Perdóname, madre mía, por buscarte en cada verso, en cada rota, y toma mi alma rota para siempre, para que la pongas en el cabecero de la cama o encima de tu colcha, quédatela, Andalucía, que ya era tuya a pedazos y ahora es toda tuya", así finalizaba el del corazón partío su discurso y ponía en pie a un auditorio que no sólo disfrutó de la zalamería del artista, que se deshizo en aplausos cuando hizo su personal interpretación del Himno de Andalucía.