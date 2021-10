Ahora las bombonas también se pueden pedir on-line

El reparto de las bombonas también llega al mundo digital. A partir del 14 de octubre, Repsol pone en en marcha un nuevo canal on-line para que los usuarios pueden realizar su pedido de bombonas de una manera más cómoda, en cualquier momento, las 24 horas del día, y lo que es mejor, ajustar su entrega al momento que mejor le convenga.

El sistema es bastante sencillo. Hay que entrar en la web pidetubombona.repsol.es o en la aplicación Bombona Butano Repsol. A continuación, hay que elegir entre diferentes días de entrega y el tipo de bombona que se necesita. En el pedido online se puede elegir entre bombonas Butano 12,5 kg, Butano 12 kg – Ligera, Propano 11 kg, Propano 35 kg y Autogas 12 kg – Carretillas.

El segundo paso consiste en completar los datos personales, revisar y finalmente confirmar el pedido.

Además te permite simplemente repetir el último pedido, si sueles elegir siempre el mismo número y tipo de bombona.

La red de distribución de Repsol da cobertura a toda la península, Islas Baleares, Tenerife y Gran Canaria.

¿Se puede hacer el pedido sin un contrato?

De acuerdo a la legislación vigente y para tu seguridad es necesario que tengas un contrato de suministro en vigor. Si no lo tienes o lo desconoces, puedes completar tu pedido. En la pantalla de confirmación y en el correo que recibirás posteriormente, podrás ver si hemos conseguido localizar tu contrato y, si no es así, tendrás indicaciones del procedimiento a seguir en tu caso particular.

¿Cuál es el precio de la bombona?

Desde finales de septiembre, el precio de la bombona de butano está fijado en su nivel más alto de los últimos seis años, 16,12 euros, después de seis subidas consecutivas desde noviembre de 2020. Esta cifra es la más alta de los últimos años, sólo superada por los 17,50 euros que se vieron en enero de 2015.

Esta subida del precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos (un 4,88%) se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima (+19,86%). Y ha sido frenada por el límite del 5% puesto por el Gobierno, un tope que permite amortiguar subidas bruscas, del mismo tipo que se ha aprobado para la tarifa de último recurso de gas natural. En ambos casos, no es que las empresas cobren menos, sino que todo lo que supere esa subida -en este caso del 5%- se acumula para pagarlo más adelante, cuando la situación mejore y bajen los precios.

Así, este nuevo precio estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará de nuevo según las cotizaciones internacionales. Habrá que ver entonces si vuelven a tomarse medidas como la que hizo el Gobierno en el pasado, sin aplicar ciertos incrementos para mitigar el impacto económico del coronavirus en las familias, y conseguir revisiones a la baja.

Bombonas tradicionales

Actualmente, se consumen 68 millones de envases de gas licuado de petróleo de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). Se trata de un combustible en retroceso: desde 2009 a 2018 el consumo total de GLP envasado ha descendido un 20%.

Lo habitual es que el precio de la bombona de butano suba en los meses de invierno y baje durante la temporada de mayor calor, porque los calentadores se usan en menor medida. Sin embargo, el menor uso de estos meses no influye ante la imparable escalada de precios del gas, que imposibilita cualquier aspiración de ponerle freno a los elevados precios que se acumulan.

Estos precios regulados afectan solo a las bombonas tradicionales, las de doce kilos y medio con una tara específica, y no al resto de formatos, como las pequeñas o aquellas de plástico, que tienen precio libre.