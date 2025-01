“No tengo la necesidad de ganar, pero me encantaría”

La gaditana Claudia Gómez Galindo, Lachispa (Chiclana de la Frontera, 2002), aspira a representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Su baza se titula Hartita de llorar, un potente tema de raíz flamenca pero alma actual, una de las canciones favoritas de los oyentes entre las propuestas de los 16 participantes del Benidorm Fest 2025 (acumula 866.265 escuchas en Spotify). Se dio a conocer en el programa de Juan y Medio Menuda Noche, en Canal Sur, y ha trabajado con figuras como Rosalía. Junto a Melody y J Kbello, conforma la cuota andaluza en esta preselección española de cara al festival europeo de la canción, que tendrá lugar del 13 al 17 de mayo en Basilea (Suiza).

–Hartita de llorar es una de las canciones del Benidorm Fest 2025 que más conversación está generando en todas partes, una de las favoritas. ¿Cómo lleva toda esta expectación previa?

–No me esperaba que iba a ser así, estoy muy nerviosa y también muy orgullosa y feliz. Me siento muy afortunada, la verdad.

–Supone una nueva apuesta por el flamenco tras las propuestas de Blanca Paloma en 2023 y María Peláe en 2024. Todas beben de la raíz. ¿En qué se diferencia la suya y qué tiene para enganchar?

–Las comparaciones son odiosas. Yo te voy a hablar de lo que creo que tiene mi canción, no en comparación con ninguna. No catalogaría Hartita de llorar como una canción de flamenco; es una marcha (de Semana Santa) y creo que puede llegarle a todos los públicos por la melodía, por la manera en que está cantada, por el mensaje... Si alguien que sea extranjero escucha la canción y no entiende el mensaje, también se puede enganchar por los melismas, la emoción que tiene el tema... Creo que es muy desgarrador y tiene mucha fuerza.

–¿Qué le dice entonces a aquellos que afirman que el público europeo no va a entender una canción de este tipo?

–Cada uno es libre de opinar lo que quiera y sienta, pero una persona se puede enganchar a un género de música o a una canción a la que creía que no se engancharía en su vida. Creo que eso está pasando con la mía. Todas las reacciones que veo de gente de fuera son increíbles.

–Hay muchísima reacción foránea a su canción en YouTube, sí.

–De hecho quiero recalcar que hay un vídeo, que no sé cómo se llama, pero mira, ¡llora, pero llorar que llora! Hartito de llorar estaba en el vídeo. ¡Me emocioné tanto!

–Hartita de llorar también sirve como canto de superación. Sabiendo lo intenso que puede ser el fandom eurovisivo, ¿cómo se ha preparado mentalmente?

–No tengo la necesidad de ganar. Me encantaría, pero no es una necesidad y eso es algo muy importante. Creo que, sinceramente, lo he tenido muy fácil porque mis compañeros son unos pedazos de artistas, son increíbles y quien gane se lo va a merecer. Eso es un plus de que nada va a salir mal.

Y por el fandom, pues yo gracias a Dios no tengo tanto hate, aunque hay alguno por ahí. Así que agradecía y siempre de la mano de las terapias y saber también dónde te estás exponiendo.

–Tomando un verso de su canción que dice “juro me voy a encontrar”, ¿qué la ha llevado a encontrarse justo aquí, a poder convertirse en la representante española en el festival de Eurovisión?

–El amor de mi familia, mi pareja, mis amigos... También mi equipo, que si no fuera por ellos no me estaría presentando al Benidorm Fest. Y también, y ya no te hablo de Lachispa, sino de Claudia, las ganas de luchar y de conseguir mi sueño.

–La puesta en escena, ¿será efectista, desnuda o ambas cosas?

–Una mezcla de ambas cosas, un poco de todo. Siempre recalco que no va a haber ninguna simbología religiosa. Para que la gente no se lleve un chasco, lo estoy desmintiendo ya. Cuando hicimos la canción salió así, pero no tiene nada que ver con la Semana Santa, que yo la respeto muchísimo y para quien la siente tanto puede llegar a ser una falta de respeto. Pero que va a estar guapísima, que es muy redonda, explosiva, triste... ¡Sí! Ya tú imagínate todo lo que puede ser (ríe).

–Tiene usted trayectoria y un disco llamado Siempre Pura. ¿Cuáles son sus ambiciones de futuro como artista?

–Que mis temas lleguen a todo el mundo, que conecten, que se sientan identificados conmigo, que vengan a verme en los conciertos y poder hacer muchos discos más. Yo con eso ya he ganado.

–¿De dónde le viene lo flamenco, la pureza?

–De mi familia, de Andalucía. El concepto que yo tengo de puro es el de una persona buena, que hace las cosas con corazón. Para mí no hay nada más puro en la vida que una persona que es limpia, que tiene una energía bonita, que no quiere apagar a nadie y va con la verdad. Gracias a Dios tengo a las buenas personas muy presentes en mi vida.

–¿Se siente parte de este nuevo movimiento en la música española de artista jóvenes que experimentan con el flamenco?

–No hago música pensando en ese movimiento. Mezclo mis raíces con la música actual, con lo que me gusta, me nace, y con lo que creo que la gente joven se puede sentir identificada. Yo no catalogaría Siempre Pura como un disco de flamenco. El día que haga uno, pues se va a notar y lo diré, seguro que ese día va a llegar. Hay artistas del flamenco muy buenas ahora y estoy superfeliz: Ángeles Toledano, María Terremoto... Si quieres escuchar flamenco hondo, te las pones a ellas que son unas fenómenas.

–¿Rancapino, Beyoncé o Bad Bunny?

–Rancapino, ahí me tira la tierra.