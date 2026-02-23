Apenas dos semanas después del tren de borrascas, la surgencia de la sima de la Olla, en Grazalema, ha dejado de brotar agua. Donde durante estos días se formó una laguna, ahora hay una enorme depresión en el terreno, fruto de la acción del agua en esta zona de calizas. La surgencia de la sima de la Olla es un fenómeno natural, pero muy excepcional que sólo se produce tras días de intensas lluvias. En el boquete se han colocado dos tubos para, a continuación, sellar de modo parcial la grieta para evitar accidentes.