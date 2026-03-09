La vivienda es uno de los grandes problemas de la ciudad de Cádiz, por no decir el más importante. La falta de suelo dificulta la construcción de nuevas viviendas. Además una demanda por encima de la oferta impide que los precios bajen, tanto en viviendas como en alquileres. A medio plazo, solo actuar en el polígono exterior de la Zona Franca podría permitir ampliar el parque inmobiliario en la capital.