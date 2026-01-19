Ir al contenido
Suspendida sesión COAC
Buscar contenidos
Accidente de tren
Suspendida la sesión de preliminares de este lunes del COAC 2026
Llegan a Barajas pasajeros procedentes de Sevilla tras el accidente de Adamuz
Pasajeros procedentes de Sevilla llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras el accidente ferroviario de Adamuz
Sigue en directo la última hora sobre el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba
Llegan a Barajas pasajeros procedentes de Sevilla tras el accidente de Adamuz
Los efectos del peor accidente de la alta velocidad en España
Llegan a Barajas pasajeros procedentes de Sevilla tras el accidente de Adamuz
Hace tan solo cuatro días se hizo la última revisión del tren Iryo descarrilado
Las primeras imágenes de la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz
Feijóo: "Les debemos a las víctimas y sus familiares saber exactamente qué ha pasado"
Óscar Puente: Investigan si una rotura de la vía ha sido la causa del accidente de Adamuz
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
Los sindicatos de la Policía Local de San Fernando denuncian supuestas represalias internas a los participantes en las manifestaciones