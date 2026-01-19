Accidente de tren
Suspendida la sesión de preliminares de este lunes del COAC 2026

Llegan a Barajas pasajeros procedentes de Sevilla tras el accidente de Adamuz

Pasajeros procedentes de Sevilla llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras el accidente ferroviario de Adamuz

Sigue en directo la última hora sobre el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba

Llegan a Barajas pasajeros procedentes de Sevilla tras el accidente de Adamuz

19 de enero 2026 - 18:16

También te puede interesar

Lo último

stats