Cádiz estrena este sábado 10 de enero un nuevo espacio abierto a la ciudadanía, un nuevo y atractivo Foso del Pelícano dirigido de manera especial al público infantil y familiar. En el foso se han instalado nuevos juegos infantiles que están diseñados para menores entre 2 y 12 años de edad y que han sido construidos en madera. En concreto, se han habilitado un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble. Junto a los juegos infantiles se ha habilitado una especie de merendero con bancos y mesas, para que pueda ser disfrutados por personas y familias que quieran ir al Pelícano a pasar parte del día.