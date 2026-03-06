El que viva lo verá 3| Fernando Santiago con Manuel Vizcaíno: "Cádiz le ha dado una 'guantá' sin manos a los tontos que no creían que iba a premiar una chirigota de Sevilla"
La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz acoge este encuentro entre el periodista y el presidente del Cádiz
Con la venia, por Fernando Santiago
"Si echase a Garicano, me traería a Garicano". El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, habla con el periodista Fernando Santiago sobre la evolución del equipo y las inversiones del club. Vizcaíno también se pronuncia sobre su condición de sevillano y sobre el hecho de que una chirigota de Sevilla haya ganado el primer premio de chirigotas del COAC. "Cádiz le ha dado una 'guantá' sin manos a todos los tontos que creían que esto era imposible", indica. La Fundación Cajasol acogió recientemente una nueva grabación de pódcast bajo el nombre El que viva lo verá. El encuentro se produjo en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en la plaza de San Antonio y que estuvo producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de diversos invitados.