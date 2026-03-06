"Si echase a Garicano, me traería a Garicano". El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, habla con el periodista Fernando Santiago sobre la evolución del equipo y las inversiones del club. Vizcaíno también se pronuncia sobre su condición de sevillano y sobre el hecho de que una chirigota de Sevilla haya ganado el primer premio de chirigotas del COAC. "Cádiz le ha dado una 'guantá' sin manos a todos los tontos que creían que esto era imposible", indica. La Fundación Cajasol acogió recientemente una nueva grabación de pódcast bajo el nombre El que viva lo verá. El encuentro se produjo en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en la plaza de San Antonio y que estuvo producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de diversos invitados.