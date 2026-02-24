La Fundación Cajasol acogió una nueva grabación de pódcast bajo el nombre 'El que viva lo verá'. En esta ocasión, el periodista Fernando Santiago Muñoz estuvo charlando con José Antonio Barroso, histórico político de la provincia y el primer alcalde democrático de Puerto Real, municipio en el que se mantuvo al frente del Consistorio entre 1979 y 1995 y posteriormente, entre 1999 y 2011. El encuentro se produjo en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en la plaza de San Antonio y que estuvo producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de diversos invitados.