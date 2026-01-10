El buque-escuela de la Armada española, el 'Juan Sebastián de Elcano' ha partido desde Cádiz este sábado 10 de enero para comenzar su 98 crucero de instrucción. La despedida, muy emotiva. ha congregado en el muelle de la ciudad a muchos familiares de los guardiamarinas que comienzan ahora su formación a bordo de la embarcación en un viaje que les llevará a recorrer todo el Caribe y la costa este de Estados Unidos. La singladura terminará precisamente en Nueva York, un gran evento naval internacional cuyo acto principal tendrá lugar el 4 de julio, volviendo de nuevo a Cádiz el 31 de julio.