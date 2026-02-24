Antes de este jueves, se conocerá en detalle el acuerdo de la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. Aunque el Parlamento Europeo y el británico deben ratificarlo después, se está intentando que el acuerdo entre en vigor, de modo provisional, el 10 de abril, cuando la Unión Europea aplicará un nuevo sistema de control biométrico en sus fronteras exteriores.

Para que las personas que cruzan a diario entre La Línea y Gibraltar, y viceversa, no se vean afectadas ese día, se busca solucionarlo de modo provisional. Una vez firmado, el acuerdo supondrá la desaparición de cualquier barrera entre los dos municipios. Sólo los ciudadanos británicos que vuelen hacia Gibraltar deberán presentar su pasaporte al entrar en territorio Schengen.