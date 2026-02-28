La entrega de Medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto 2026 se celebra desde las 12:00 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La cita se enmarca en la programación institucional del Día de Andalucía (28 de febrero). El Teatro de la Maestranza es la sede oficial de la gala del Día de Andalucía, en la que la Junta de Andalucía entrega las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijos Predilectos.