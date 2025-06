There are No Ghosts at the Grand, una aventura musical narrativa en un hotel inglés en ruinas

Durante el reciente Xbox Games Showcase, Friday Sundae ha presentado su juego debut There are No Ghosts at the Grand, una aventura musical narrativa única, ambientada en una espeluznante ciudad costera británica repleta de secretos sobrenaturales. There are No Ghosts at the Grand será compatible con Xbox Play Anywhere, lo que permitirá el guardado cruzado en consola, PC o la nube, y estará disponible desde el primer día para los suscriptores a Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, además de otras plataformas que se anunciarán más adelante.

En There are No Ghosts at the Grand, los jugadores heredarán un típico hotel inglés en ruinas y lo restaurarán de día mientras luchan contra los fantasmas de noche. Tendrán exactamente 30 días y 30 noches para renovar el edificio en ruinas antes de que... eso... o algo más... les reclame y pida cuentas. Con un gato sardónico, una herramienta eléctrica parlante y una retorcida trama sobrenatural, el desarrollador Friday Sundae presenta un juego de misterio espeluznante, acogedor y musical como ningún otro.

"There Are No Ghosts at the Grand no es un musical tradicional en el sentido del teatro musical", afirma Anil Glendinning, guionista y director de juego de Friday Sundae. "Se parece más a un álbum fresco y polvoriento de canciones británicas de ska y punk de los años 80 que encuentras en la colección de discos de tu padre".

Mientras dure la luz del día, los jugadores deberán utilizar simpáticas herramientas eléctricas parlantes, como el chorro de arena, el pulverizador de pintura, el cañón para muebles y la pistola de margaritas, para devolver al hotel su antiguo esplendor. Renovar el hotel requerirá buena puntería y resolver algunos rompecabezas ocasionales. A veces tendrás que disparar pintura y papel a las paredes, reventar ventanas rotas y destrozar viejos muebles. Otras veces tendrás que hacer una pausa y plantearte algunos rompecabezas sencillos con el entorno utilizando pistas crípticas del pasado del hotel para guiar tu restauración.

Pero cuando caiga la noche tus herramientas se transformarán en armas contra las criaturas que rondan los pasillos del hotel. Utiliza la aspiradora contra los entes sobrenaturales, desvela a los asaltantes invisibles con el pulverizador de pintura o somete a los escurridizos espectros con un certero librazo en toda la cara con el cañón de muebles.

Los jugadores conocerán multitud de personajes inolvidables durante su estancia en el Grand. Cada uno de ellos no sólo tiene sus propias historias conmovedoras y humorísticas que contar, sino también su propia canción pegadiza en la que los jugadores pueden tomar decisiones de diálogo a sus letras. Desde ska espeluznante hasta jazz de tiempos de guerra e incluso skater punk, la banda sonora original de There are No Ghosts at the Grand es tan ecléctica como sus misteriosos personajes.