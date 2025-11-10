Space Adventure Cobra – The Awakening, la aventura retro que revive al legendario pirata espacial

De vez en cuando se publican videojuegos que no tienen ganas de encorsetarse en las corrientes dominantes, que buscan otros espacios, recordar otros tiempo o simplemente buscar nuevos horizontes. Y Space Adventure Cobra – The Awakening es un juego que se encasilla en esa corriente y que tiene un encanto particular: el de una obra que llega desde otra época, con una identidad muy marcada y sin intención de ajustarse a modas actuales. Cobra no es una franquicia que forme parte del “imaginario popular” actual. No es Dragon Ball, no es Evangelion, ni mucho menos algo que hoy esté de moda. Es una obra nacida en los años 70 como manga y que tuvo su momento en los 80 con el anime. Y aunque en Japón tuvo cierta presencia, donde realmente se volvió un fenómeno fue en Francia, lo que ya marca una identidad cultural peculiar. Cobra es, en muchos sentidos, un recuerdo, algo que se quedó flotando en la nostalgia de un público muy concreto. Ahora, con esta adaptación para plataformas actuales, se intenta recuperar ese espíritu original sin reinventarlo por completo.

La historia parte de una premisa muy “pulp”: un hombre aparentemente normal descubre que en realidad es Cobra, un famoso pirata espacial que había ocultado su identidad. A partir de ese momento, vuelve a su vida de aventuras acompañado por Lady Armaroid, su compañera inseparable, mientras ambos se ven envueltos en un misterio que podría amenazar el destino del universo. Buena parte de la trama gira en torno a tres hermanas enigmáticas, cuyo destino está ligado a un tesoro codiciado por la Mafia Espacial Pirata. Es un argumento descaradamente ochentero, lleno de exageraciones, dramatismo y humor, pero esa es justamente su esencia.

Los combates frenéticos son una constante.

En lo jugable, estamos frente a un plataformas de acción en 2D. Cobra deberá recorrer distintos planetas y escenarios exóticos, cada uno cargado de trampas, enemigos y obstáculos que ponen a prueba la habilidad del jugador. Aquí es donde el juego realmente se sostiene: los niveles, cuando fluyen, permiten correr, saltar, disparar y moverse con ritmo constante, sintiendo esa energía de “héroe de cómic” que lo define.

El arsenal del protagonista es un elemento central. Su arma icónica, la Psicoarma, permite realizar disparos encadenados y eliminar enemigos múltiples, y cuando funciona bien, transmite esa sensación de poder estilizado tan propia de Cobra. Además, el juego incluye otras armas y artefactos como la Colt Python Calibre 77, el garfio y hasta el puro característico del personaje. Todo ello no solo como decoración, sino como herramientas que realmente influyen en la forma de superar los niveles y enfrentar a jefes poderosos que requieren más estrategia que puro disparo.

Un detalle interesante es que el juego ofrece modo historia en solitario, con varios niveles de dificultad, lo que permite ajustarse tanto a jugadores veteranos como a quienes solo quieren disfrutar del viaje. También existe un modo cooperativo para dos jugadores, en el que se pueden afrontar niveles juntos, lo cual añade una capa inesperada de diversión directa si tienes con quién compartir la experiencia.

El pltaformeo también es una de sus señas de identidad.

Ahora bien, no todo es perfecto. Algunos enemigos y jefes tienen puntos débiles muy pequeños o difíciles de acertar, lo que puede hacer ciertos combates frustrantes. Y el hecho de que los niveles deben completarse de una sola vez, sin guardado intermedio, puede ser incómodo para quienes no pueden sentarse largos ratos a jugar. Además, al intentar resumir los 12 primeros episodios del anime en menos de diez horas, la historia a veces se siente comprimida, como si pasara demasiado rápido por escenas que merecían más espacio.

Pero donde el juego brilla de verdad es en su estética y ambientación. La música synth, las voces exageradas en inglés y francés, los diseños coloridos y la teatralidad general evocan perfectamente la animación de los 80. No intenta modernizarse ni suavizar su identidad: la abraza. Esa sinceridad estética hace que, si creciste con series como Thundercats, Silverhawks o Transformers, te pueda llegar directo a la nostalgia.

Space Adventure Cobra – The Awakening no es un juego pensado para revolucionar el medio ni para competir con superproducciones narrativas. Es un homenaje fiel a su material de origen, hecho para quienes disfrutan la acción directa, la ciencia ficción pulp, y el encanto de la exagerada animación ochentera. Si buscas algo moderno, profundo o innovador, probablemente no es para ti. Si te atrae la aventura clásica, la estética retro y el estilo de héroe sin remilgos, entonces tiene mucho que darte. Es, en definitiva, un juego para disfrutar sin prisas, sin pretensiones. Y a veces, eso es exactamente lo que uno necesita.

Hemos podido probar este título gracias a una clave para Playstation 5 que nos ha remitido el estudio desarrollador, Magic Pockets, a través de Game.Press.