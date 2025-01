Sonic 4 confirmado: Todo sobre las películas del personaje y su evolución cinematográfica

Sonic, el erizo más rápido del mundo, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en los videojuegos hasta convertirse en una figura destacada en el cine. De sus primeros días como videojuego en los 90, a lo largo de los años, también ha protagonizado varias películas que han dejado diferente huella en la industria cinematográfica.

Sonic the Hedgehog: La película (1996)

Antes de que Sonic triunfara en pantalla grande, otros ya lo intentaron con 'Sonic the Hedgehog: La película', pero no fue en los cines. En 1996, SEGA y la compañía japonesa ADV Films lanzaron un OVA (película directa a vídeo) con el erizo como protagonista. La película, animada, presentó una versión del personaje que luchaba contra el malvado Dr. Robotnik. Aunque no fue un éxito masivo, marcó un inicio en el largo recorrido cinematográfico que posteriormente desarrollaría el personaje.

Sonic the Hedgehog (2020)

Después de más de 20 años, Sonic regresó al cine en 2020 con ‘Sonic the Hedgehog’, dirigida por Jeff Fowler. En esta película, el erizo se presenta en una combinación de acción en vivo y CGI, y con la voz de Ben Schwartz. James Marsden interpreta al sheriff Tom Wachowski, quien forma equipo con Sonic para derrotar al malvado Dr. Robotnik, interpretado por un Jim Carrey desbordante de energía.

Aunque el camino hacia el estreno no fue fácil: el primer tráiler causó una gran polémica debido al diseño de Sonic, que fue muy criticado. La protesta fue tan fuerte que Paramount decidió retrasar el estreno para rediseñar su apariencia. Cuando finalmente llegó a los cines fue un éxito rotundo, recaudando más de 319 millones de dólares a nivel mundial. A la gente le encantó el nuevo diseño de Sonic y la película recibió elogios por su fiel adaptación al personaje original. Esta película marcó su regreso a la gran pantalla y abrió las puertas a nuevas aventuras cinematográficas.

Sonic the Hedgehog 2 (2022)

En 2022, llegó la secuela, ‘Sonic the Hedgehog 2’, con Tails y Knuckles, personajes que los seguidores del videojuego reconocen al instante. En esta entrega, el trío se enfrenta a Dr. Robotnik y a Knuckles, que, por supuesto, no viene como aliado. La película no solo supuso otro gran éxito con más de $405 millones en la taquilla, también dejó claro que el universo, por fin estaba preparado para expandirse en futuras entregas. De hecho, la secuencia post-créditos de ‘Sonic 2’ presentó a Shadow the Hedgehog, generando mucha expectación en torno a lo que vendría.

Sonic the Hedgehog 3 (2024)

La tercera entrega de la franquicia llegó en diciembre de 2024 y mantiene el ritmo acelerado y las explosivas secuencias de acción que se esperaban, pero con nuevos elementos. La gran sorpresa fue la introducción de Shadow The Hedgehog, uno de los personajes más populares de los videojuegos. Interpretado por Keanu Reeves, Shadow se presenta como un antagonista complejo que desafía la moralidad de Sonic.

Jim Carrey, como Dr. Robotnik, continúa dando vida al villano con su característico estilo cómico y exagerado, mientras que Ben Schwartz y James Marsden regresan como las voces de Sonic y Tom Wachowski. Con $420 millones recaudados a nivel mundial, ‘Sonic 3’ superó a las entregas anteriores y consolidó aún más la marca como una franquicia de éxito (en cine). Los giros argumentales, como la aparición de Amy Rose en una secuencia post-créditos, dejaron claro que la historia no se detendrá aquí.

Sonic the Hedgehog 4 (2027): ¿Qué más vendrá?

Aunque ya está confirmado, ‘Sonic 4’ no llegará a los cines hasta 2027. Las expectativas sobre qué personajes se sumarán a la aventura crecen, especialmente con las pistas dejadas por las películas anteriores. Se especula que Tails podría ser uno de los personajes principales en esta película, ya que su relación con Sonic ha sido clave a lo largo de la saga. Los productores han confirmado que la película explorará aún más la conexión entre los personajes, lo que seguramente dará lugar a nuevas dinámicas y conflictos. La productora sigue siendo Paramount Pictures, y se espera que mantenga la misma energía que sus antecesoras.

Un erizo que nunca se detiene

A lo largo de los años, Sonic ha conseguido mantenerse vigente y relevante, saltando de los videojuegos a la gran pantalla sin perder su esencia. Si bien comenzó como un personaje de videojuegos, su salto a la pantalla grande ha demostrado que su legado va mucho más allá de las consolas. Las películas del personaje azul han sabido capturar la esencia, combinando acción, humor y personajes entrañables con un toque fresco y moderno. Así que, mientras esperamos la llegada del próximo episodio, lo que está claro es que, a la historia de Sonic, le quedan muchos giros, risas, sorpresas y, sobre todo, mucha velocidad.