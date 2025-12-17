Marathon, el nuevo título de Bungie de extracción y supervivencia, estará disponible en marzo de 2026

Bungie, el estudio responsable de sagas emblemáticas como Halo y Destiny, ha anunciado la fecha de lanzamiento de Marathon, su próximo shooter táctico PvPvE de extracción y supervivencia. El título propone una experiencia intensa ambientada en la colonia perdida de Tau Ceti IV, donde los jugadores encarnarán a corredores biocibernéticos en busca de fortuna… o simplemente de sobrevivir.

En Marathon, los jugadores deberán registrar entornos hostiles mientras se enfrentan a fuerzas de seguridad del UESC, corredores rivales y peligros impredecibles del escenario. El documental sirve para mostrar nuevos sistemas de juego y mejoras clave, entre las que destacan el chat de proximidad, las colas en solitario, la posibilidad de unirse a partidas ya iniciadas con el armazón ROOK, así como avances en la experiencia de supervivencia, la inmersión, los riesgos del mundo, la fidelidad visual y una interfaz completamente actualizada.

Lanzamiento y plataformas

Bungie ha confirmado que Marathon se lanzará en marzo de 2026 para PlayStation 5, Steam y Xbox Series X|S, con soporte completo para Cross-Save y juego cruzado. El precio de venta será de 39,99 euros, y el juego ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.

Entre los beneficios de compra se incluye el acceso a todas las actualizaciones del juego a lo largo del año, como nuevos mapas, armazones de corredor y eventos. Además, durante la primera temporada se abrirá el Crioarchivo, la primera cubierta de la nave UESC Marathon.

Apuesta por la integridad competitiva

Bungie ha querido dejar claro su compromiso con un entorno justo para todos los jugadores. Marathon no contará con mecánicas de “pagar para ganar”, y el resultado de las partidas —ya sea evacuar con éxito o morir en el intento— no dependerá nunca del dinero invertido.

Los pases de recompensas serán permanentes: no caducarán, permitirán obtener recompensas de pases anteriores en cualquier momento y podrán adquirirse incluso temporadas después.

El universo de Marathon gira en torno a la exploración de un auténtico “cementerio de posibilidades”. Los jugadores se infiltran en centros de investigación abandonados, paisajes escarpados y puestos de seguridad que guardan los restos de una expedición fallida. La dificultad aumenta progresivamente en cada zona, preparando a los corredores para el desafío final: la nave UESC Marathon, varada en los cielos del planeta.

El sistema de juego se apoya en seis carcasas de corredor, configurables y prescindibles, que permiten adoptar distintos estilos como Destructor, Reconocimiento o Ladrón. A esto se suma un amplio arsenal de armas modificables, implantes corporales y mejoras de sistemas, pensados para fomentar la planificación en equipo y la sinergia entre jugadores.

Cooperación, traición y supervivencia

Las partidas podrán afrontarse en solitario o en equipos de dos o tres jugadores. También será posible unirse a partidas en curso como Rook, un explorador sin equipamiento inicial ni nada que perder. El chat de proximidad permitirá forjar alianzas temporales con corredores rivales para superar amenazas comunes, aunque la traición siempre estará a la orden del día.

Por último, los jugadores podrán negociar con seis facciones enfrentadas, cada una con sus propios intereses y recompensas. Al cumplir sus encargos, se desbloquearán mejoras de temporada, arsenales iniciales más potentes, mayor capacidad de almacenamiento y botín especializado.

Bungie ha adelantado que compartirá más detalles sobre el contenido de temporada y la hoja de ruta del juego a medida que se acerque su lanzamiento. Mientras tanto, Marathon se perfila como una de las propuestas más ambiciosas del género de extracción para la próxima generación.