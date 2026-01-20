Blightstone, el RPG roguelite de estrategia en un mundo de fantasía medieval ya está disponible en Steam

El estudio independiente barcelonés Unfinished Pixel ha anunciado el lanzamiento de Blightstone, un roguelite táctico de fantasía oscura que estará disponible en Steam (PC) este martes 20 de enero. El título llega con un precio de 12,99 euros y contará con un descuento del 20 % durante sus dos primeras semanas en la plataforma.

Blightstone propone una ambiciosa reinvención de la estrategia por turnos, apostando por movimiento libre sin cuadrículas, enfrentamientos elementales impredecibles y una estructura narrativa que distorsiona el tiempo, donde cada partida deja una huella permanente en un mundo condenado a la corrupción.

En el juego, que llega en acceso anticipado y crecerá y evolucionará en los próximos meses, los jugadores lideran a un grupo de héroes unidos por el cristal viviente Earthglass, último bastión frente a una tierra que se desmorona. A medida que la corrupción avanza, cada intento se convierte en una lucha contra lo inevitable, obligando a adaptarse a campos de batalla dinámicos moldeados por tormentas de fuego, lluvias electrificadas, vientos violentos o densas nieblas que alteran la visibilidad y la precisión.

La propuesta combina profunda estrategia táctica con la progresión propia de un roguelite. Morir forma parte del aprendizaje: cada derrota permite desbloquear nuevas habilidades, sinergias y opciones tácticas para futuras expediciones. El objetivo final es proteger el Earthglass Crystal y lanzarlo al Infernal Rift para destruir a Korghul, el señor de los demonios, y acabar con la propia Blightstone.

El entorno juega un papel clave en los combates. Los jugadores podrán usar la hierba como cobertura —o prenderle fuego—, atraer enemigos al agua para potenciar ataques eléctricos o aprovechar el clima cambiante para inclinar la balanza a su favor. Todo ello en un sistema donde un solo error puede significar el fin de la partida.

Blightstone permite reclutar distintos héroes pertenecientes a clases como luchador, cazador, arcanista, druida y sacerdote, cada una con habilidades y compañeros únicos. El sistema de combate incluye una amplia variedad de efectos de estado —sangrado, veneno, quemadura, aturdimiento o inmovilización— capaces de cambiar radicalmente el curso de cada enfrentamiento.

Con su estética 2D dibujada a mano y su enfoque táctico exigente, Blightstone invita a los jugadores a adentrarse en un mundo al borde del colapso y forjar su leyenda a base de ingenio, adaptación y perseverancia.

Los indeciso pueden probar ya una demo que ya está disponible antes de su estreno.

Unfinished Pixel, con sede en Barcelona y formado por desarrolladores veteranos que han trabajado en compañías como Ubisoft, debuta con Blightstone como su primera propiedad intelectual original, una apuesta por la estrategia desafiante y la fantasía oscura sin concesiones.