Hollow Knight Silksong se pasa el juego: costará cuatro veces menos que un Triple A

Hollow Knight: Silksong, la esperada secuela de Hollow Knight desarrollada por el estudio independiente Team Cherry, ha confirmado hoy finalmente su precio. El juego estará disponible el 4 de septiembre de 2025 en Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Series X/S y PC a un precio oficial de 19,99 €, apenas 5 € más que el primer Hollow Knight, que se lanzó en 2017 por 14,99 €.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales calificándose como una "oferta casi de locura" por mantener un precio tan competitivo en un mercado donde muchos títulos indie superan ampliamente los 30 euros y los Triple A alcanzan los 80 euros. O lo que es lo mismo: costará cuatro veces menos.

En una publicación en la red social X el estudio también ha confirmado los horarios de lanzamiento a nivel mundial. Aquí en España podremos disfrutar de este nuevo metroidvania a partir de las 16:00 horas del 4 de septiembre.

Precios contenidos: la nueva tendencia entre indie de calidad

Este precio accesible no es un caso aislado. Cada vez más estudios apuestan por ofrecer experiencias pulidas sin inflar los precios.

Un ejemplo reseñable es Clair Obscur: Expedition 33, un RPG por turnos con mecánicas en tiempo real y que ha sido elogiado por su narrativa y estilo artístico cuyo precio no supera los 50 euros. Una tendencia que otros títulos también han empezado a seguir como es el caso de Mafia: The Old Country (que analizamos aquí en El Loot de Txeron) que tampoco supera eas barrera psicológica demostrando que es posible la idea de juegos de gran calidad a precios razonables.

Con su precio contenido, Silksong refuerza una corriente creciente: experiencias de alta calidad sin hacer mucho daño a la cartera. Este movimiento podría marcar un antes y un después en la forma en que los estudios indie compiten frente a grandes producciones.