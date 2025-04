Fading Afternoon Uncensored Edition abraza el formato físico: prepárate para luchar, yakuza

Vivimos tiempos de bonanza para los amantes del formato físico con la publicación de multitud de juegos clásicos y otros más actuales que, pese a su origen digital, terminan también ocupando hueco en tu estantería. El último ejemplo lo tenemos con Fading Afternoon Uncensored Edition, un título que se acerca desde una perspectiva muy particular a los beat'em up 2D clásicos. Nos ponemos en los zapatos de Seiju Maruyama y gracias a la nueva colaboración entre el desarrollador Yeo (The friends of Ringo Ishikawa, Arrest of a stone Buddha) y el distribuidor y publisher físico Tesura Games la versión sin censura para Nintendo Switch se publicará este año.

Seiji Maruyama es un yakuza de mediana edad recién salido de prisión. Conocido como "Gozuki" (uno de los demonios generales de la mitología budista), él tiene la fuerza con la que cuenta su oyabun. Pero hay algo que su aniki no tiene en cuenta: Maruyama se está haciendo viejo. Las viejas amistades están ahí, pero puedes elegir no seguirlas. La pregunta es - ¿de verdad importan tanto?. Y a ti te tocará descubrirlo.

Esta versión incluye el juego completo sin censura (escenas explícitas, juegos de azar y sangre, entre otros) y un cómic en el interior. También múltiples finales ya qaue podremos experimentar diferentes finales según las decisiones que tomemos a lo largo del juego.

El juego destaca por ser un beat ‘em up de acción complejo al utilizar todos los recursos posibles, ya sea en combate cuerpo a cuerpo, con armas blancas, armas de fuego, para derrotar a los enemigos

También hay espacio para minijuegos y una gran ciudad para explorar que nos permite recorrer sus calles y acceder a locales y a interiores de edificios con libertad mientras avanzamos en la historia.

Fading Afternoon Uncensored estará disponible para Nintendo Switch a lo largo de este 2025 y ya se puede reservar en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon.