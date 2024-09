Duskmourn: La casa de los horrores - Wizards of the Coast presenta su set más inquietante y novedoso

El pasado fin de semana, durante el PAX West en Seattle, Estados Unidos, Wizards of the Coast presentó su set más terrorífico para este año. Se trata de ‘Duskmourn: La casa de los horrores’, y está repleto de novedades, tanto en su edición física como en su versión de videojuego en ‘Magic Arena’.

Atento a las novedades

Con cada set, Wizards promete subir un escalón en cuanto a innovación y con éste no pretende frenar sino todo lo contrario; las cartas que podrán recibir los jugadores están llenas de novedades: cartas de doble exposición y sin borde, colaboraciones con reconocidos artistas, tierras de mansión con arte completo, cartas de marco paranormal, de monstruo espejo… todas ellas con características físicas y artísticas especiales que ofrecerán al jugador, tanto pistas de la historia que cuenta este set, como información sobre sus características.

Terror reconocible

‘Duskmourn’ también se apoya en una estética terrorífica con un nuevo mundo lleno de criaturas y personajes interesantes. Una de sus mayores curiosidades ha sido mezclar tanto películas como series de terror de los 80 en adelante. Se han inspirado en escenas que han aterrorizado durante muchos años, y las han mezclado con su particular mundo lleno de héroes y personajes ya conocidos por los aficionados a Magic.

Además, han añadido mecánicas y nuevas reglas relacionadas con esta temática. Así, por ejemplo, la mecánica “salas”, inspirada en aquellas estancias que no parecen lo que realmente son en las películas de terror. La mecánica “manifestar miedo” es una forma de confundir a los oponentes y atacar posteriormente con tus criaturas. “Sobrevivir” te ayudará a escapar de más de un apuro durante la partida. La habilidad “inquietante”, por ejemplo, se disparará cuando uses un encantamiento. Por último, la palabra clave “inminente” es una habilidad para atacar con tus criaturas tras un tiempo de espera que seguro se hará eterno, como una buena escena de terror.

Las diferentes cartas, tanto para jugar en formato físico como en Magic Arena, se distribuirán en formato de sobre de juego, sobre de coleccionista, mazos de Commander, Bundles (que contienen 9 sobres, 30 cartas de tierra, dado y caja guardamazo), Nightmare Bundle (que añade al anterior 3 pósteres y 2 sobres de coleccionista) y el clásico Pack de Presentación.

Duskmourn: La casa de los horrores

La colección de ‘Duskmourn’ será válida para jugar en formatos: Estándar, Commander, Legacy y Vintage, por lo que podrás usarlas tanto en competiciones como en los formatos de juego que ‘Magic: The Gathering’ ofrece, tanto en físico, como en su vertiente digital. Todo esto llegará el día 24 de septiembre al videojuego ‘Magic Arena’, donde Wizards of the Coast estrena todos sus sets en formato digital, y se lanzará en sus diferentes formatos físicos a partir del 27 de septiembre.