Y otro crossover que tampoco te esperabas: Milla Jovovich junto al Agente 47 en Hitman World of Assassination

Vamos de sorpresa en sorpresa con la mítica saga de videojuegos de Hitman. Y es que la estrella de Hollywood Milla Jovovich desembarca en este universo del sigilo con una misión especial en HITMAN World of Assassination, que estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 24 de marzo de 2026.

El desarrollador y editor independiente IO Interactive, responsable de la aclamada franquicia Hitman y del próximo 007 First Light, ha anunciado una nueva misión de Objetivo Escurridizo titulada La Precursora, protagonizada por la actriz. El contenido podrá jugarse gratis tanto dentro del título como a través de la Free Demo —anteriormente conocida como Free Starter Pack— en PlayStation 5, PlayStation 4, PS VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PC VR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone y iPad.

Hay que recordar que este crossover se suma al que vivimos hace unos meses con Bruce Lee. Y es que con motivo del 85 aniversario del nacimiento de Bruce Lee, IO Interactive preparó una forma única de rendir homenaje al legendario maestro de las artes marciales dentro de Hitman World of Assassination. El estudio anunció una nueva misión de Objetivo Escurridizo titulada The Infiltrator, en la que Bruce Lee no era un objetivo del Agente 47, sino un aliado clave en su más reciente operación.

Jovovich, una villana con oscuro secreto

En La Precursora, el Agente 47 deberá eliminar a Lilith Devereux, ambiciosa aspirante a CEO de Ether Corporation. Recién llegada a las altas esferas del poder, Devereux ha ascendido tras las misteriosas muertes de sus predecesores, envuelta en rumores y oscuros vínculos. La misión llevará a los jugadores a Thornbridge Manor, en Dartmoor, escenario que promete sorpresas.

El CEO de IO Interactive, Hakan Abrak, destacó que estas colaboraciones con celebridades permiten ampliar la narrativa del universo del juego. “Volver a la trama de Patient Zero con una estrella de acción como Milla Jovovich nos permite fusionar diez años de historia de HITMAN con una protagonista de grandes éxitos de taquilla”, señaló.

Por su parte, Jovovich expresó su entusiasmo: “¡Estoy muy emocionada de unirme a World of Assassination! Interpretar a Lilith es increíble; es peligrosa, ambiciosa y guarda un oscuro secreto. Estoy deseando que los fans descubran su historia”.

Una trayectoria de récord en el cine y la moda

La presencia de Milla Jovovich no es casual. La actriz se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del cine de acción. Protagonista de la multimillonaria saga Resident Evil, participó en la sexta y última entrega de la franquicia, convirtiéndose en la única actriz que ha interpretado al mismo personaje a lo largo de toda la longeva serie, que ha batido récords de taquilla en todo el mundo.

En los últimos años ha encabezado producciones como Monster Hunter, dirigida por Paul W.S. Anderson; Paradise Hills, presentada en el Festival de Sundance bajo la dirección de Alice Waddington; y Hellboy, donde dio vida a Nimue, la Reina de la Sangre, junto a David Harbour. Su papel revelación llegó como Lee Loo en El Quinto Elemento, de Luc Besson.

Con más de 40 créditos cinematográficos, su carrera incluye títulos como Chaplin, junto a Robert Downey Jr.; El hotel del millón de dólares, con Mel Gibson; Stone, con Robert De Niro y Edward Norton; y Zoolander, con Ben Stiller, Owen Wilson y Will Ferrell.

Más allá del cine, Jovovich ha desarrollado una sólida carrera en la moda, siendo musa del fotógrafo Peter Lindberg y rostro de campañas internacionales para firmas como Chanel, Dior, Versace, Prada, Armani, Calvin Klein, Tiffany & Co., Jimmy Choo, Hugo Boss o H&M, entre muchas otras. Fue embajadora de L’Oréal durante diecisiete años, uno de los contratos más prolongados en la historia de la cosmética, y ha aparecido en varias ediciones del prestigioso calendario Pirelli.

Cantante y compositora, publicó su primer EP, The Divine Comedy, en 1994, y ha participado activamente en causas benéficas como amfAR, el Ovarian Cancer Research Fund y Love.Org.

Nuevo contenido y hoja de ruta para 2026

Junto a la misión especial llega el Patient Zero Requiem Pack, un nuevo contenido descargable inspirado en La Precursora, disponible desde hoy en todas las plataformas. Incluye un contrato Arcade de dos niveles, nuevo equipamiento, armas, objetos y cosméticos para el piso franco.

IO Interactive también ha presentado una nueva hoja de ruta con desafíos inéditos, contratos destacados, drops de Twitch, el regreso de Objetivos Escurridizos y varios eventos especiales, avanzando un 2026 cargado de contenido para los seguidores del Agente 47.