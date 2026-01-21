Crimson Desert alcanza el estado 'Gold' y confirma su lanzamiento definitivo para el 19 de marzo

Era un secreto a voces porque su lanzamiento es casi inminente pero no por ello no deja de suponer una gran satisfacción para los amantes de los videojuegos de mundo abierto. Y es que Pearl Abyss ha anunciado hoy que Crimson Desert, su ambicioso juego de acción y aventura en mundo abierto, ha alcanzado oficialmente el estado Gold, un hito clave que marca la finalización de su desarrollo principal de cara a su lanzamiento global.

Desarrollado para consolas y PC, Crimson Desert propone una experiencia narrativa intensa ambientada en el vasto y despiadado continente de Pywel. El juego sigue la historia de Kliff, líder de los Greymanes, y su noble misión en un mundo marcado por conflictos, traiciones y épicas gestas. A través de personajes realistas y tramas profundas, el título busca ofrecer una aventura cargada de emoción y acción.

El anuncio fue acompañado por un mensaje de agradecimiento a la comunidad, compartido a través de los canales oficiales del juego en redes sociales. “Agradecemos sinceramente a nuestros fans de todo el mundo por acompañarnos en este viaje tan significativo”, declaró Pearl Abyss. “Gracias a vuestro apoyo, hemos alcanzado este importante hito. Estamos deseando daros la bienvenida al continente de Pywel el próximo 19 de marzo”.

Durante su desarrollo, Crimson Desert ha generado una enorme expectación y ha estado presente en algunos de los eventos más importantes de la industria, como The Game Awards, Game Developers Conference, Summer Game Fest, Gamescom, ChinaJoy, TwitchCon, PAX East y West, Paris Games Week y el Tokyo Game Show.

El título ha sido especialmente elogiado por sus gráficos de alta fidelidad, su combate dinámico y la libertad e interactividad de su mundo abierto, elementos que buscan reforzar la inmersión y la intensidad de la experiencia de juego.

Las reservas ya están disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac y Epic Games Store.

Para más información, los jugadores pueden visitar la web oficial y seguir a Crimson Desert en X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.